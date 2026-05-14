Explotó otro interna en el Real Madrid: el cruce de declaraciones entre Mbappé y Arbeloa tras el partido con Oviedo por LaLiga

Real Madrid afronta la recta final de una temporada en la que no completó ninguno de los objetivos. Con el entrenador Álvaro Arbeloa en el banco de suplentes, el Merengue cerrará la campaña previa al Mundial 2026 sin ningún títulos y con un puñado de partidos restantes en LaLiga, ya con su histórico rival, Barcelona, consagrado.

Este jueves, los Blancos triunfaron por 2-0 ante Real Oviedo en el Santiago Bernabéu con Franco Mastantuono desde el arranque, junto a Vinícius Júnior y Gonzalo García. Mientras tanto, Kylian Mbappé fue suplente por decisión del DT y la polémica se instaló fuertemente.

¡LLUVIA DE SILBIDOS PARA MBAPPÉ!



El francés ingresó contra Oviedo y los hinchas de Real Madrid se expresaron.#LaLigaEnDSPORTS | #RealMadridRealOviedo pic.twitter.com/mbfxd10NMx — DSPORTS (@DSports) May 14, 2026

El delantero francés, que jugó el último puñado de minutos y no logró convertir, decidió ir a zona mixta para hablar con los periodistas sobre su situación: "Prefiero hablar aquí, con mi boca. Así es más claro. Mi única responsabilidad es jugar bien y dar todo para el escudo".

%uD83D%uDDE3%uFE0F Kylian Mbappé: "Pregúntale al míster, para él soy el cuarto delantero por detrás de Franco Mastantuono, Brahim y Gonzalo, yo estaba listo para ser TITULAR, pregúntale a él porque no he jugado, es su DECISIÓN, hay que RESPETAR a un entrenador." pic.twitter.com/NZGIXpsd2l — (fan) REAL MADRID FANS %uD83E%uDD0D (@AdriRM33) May 14, 2026

Luego, se refirió al por qué de su ausencia como titular: "Estoy bien al cien por ciento. No he jugado porque para el míster he sido el cuarto delantero de la plantilla por detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo estaba para ser titular, es su decisión y siempre hay que respetarlo. No estoy enfadado".

Pero, al mismo tiempo, mostró respeto con un tono irónico: "Con Arbeloa no tengo ningún problema. Hay que respetarlo. Tú tienes que aceptar la filosofía del entrenador y yo lo tengo que hacer mejor para jugar por delante de Vini, Gonzalo y Mastantuono. No veo las ruedas de prensa del míster. En casa tengo la televisión francesa, no la española".

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Por su parte, en conferencia de prensa, el entrenador del Merengue no tardó en negar los dichos del atacante de Francia, que fue seleccionado, por estas horas, para ser parte del plantel Galo en la Copa del Mundo. "Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros. Ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien", soltó el DT.

%uD83D%uDDE3%uFE0F Álvaro Arbeloa: "Ya me gustaría a mí tener 4 DELANTEROS, ni le he dicho a KYLIAN MBAPPÉ SEMEJANTE FRASE."



MI ENTRENADOR %uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFB%uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFB%uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFB pic.twitter.com/DZ3KsLls8a — (fan) REAL MADRID FANS %uD83E%uDD0D (@AdriRM33) May 14, 2026

EL BALANCE DE MBAPPÉ SOBRE LA TEMPORADA DEL REAL MADRID

"Empezamos bien la temporada, tuvimos todo. Después perdimos todo en la segunda parte. Duele mucho porque teníamos una estructura e idea de juego, pero lo perdimos todo", analizó el delantero y siguió: "Tenemos que aceptar las críticas y volver el próximo año. No hemos ganado títulos. Duele porque teníamos la oportunidad de hacer algo mejor, lo demostramos en la primera parte de la temporada. Eso no es el Madrid. Siempre hay que defender el club de la mejor manera posible".