"No sabés un carajo": Roger Martínez destrozó a Néstor Lorenzo tras dejarlo afuera de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

No se la aguantó y explotó. Roger Martínez estalló de bronca luego de haber quedado fuera de la prelista de 55 jugadores de la Selección de Colombia para el Mundial 2026. El delantero de 31 años publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que destrozó a Néstor Lorenzo, director técnico del combinado cafetero.

El actual futbolista de Al Taawoun, de Arabia Saudita, solo jugó tres partidos bajo la conducción del actual entrenador: dos amistosos y uno por las Eliminatorias Sudamericanas. El último de ellos fue en octubre de 2024, por lo que su ausencia no llamó demasiado la atención.

Aquí está la lista de 55 citados por Néstor Lorenzo para la Selección de Colombia en la previa del Mundial 2026.

De todas formas, el atacante se mostró sorprendido por no haber formado parte ni siquiera de la nómina previa a los 26 jugadores que estarán en la Copa del Mundo. Con fuertes críticas a Lorenzo, su mensaje en redes sociales dio la vuelta al planeta y caló hondo por sus punzantes declaraciones.

El mensaje de Roger Martínez a Néstor Lorenzo

"Increíble. El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano. 23 en 30 partidos y quedan 2 fechas, peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo. Siempre que tuve la oportunidad, nunca me cagué aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabés un carajo. Más de lo mismo por ahí, wee"