Con un curioso video, Francia anunció su lista de 26 para el Mundial

A falta de menos de un mes para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, las selecciones debieron entregar la prelista de 55 futbolistas, que podían o no hacer públicas.

Sin embargo, hubo algunas que decidieron presentar directamente a los 26 elegidos para disputar la Copa del Mundo. Entre ellas aparece Francia, que lo hizo a través de un curioso posteo.

Los galos publicaron en sus redes sociales un video de los 'residentes' de Clear Fountain, de 26 habitantes. Donde se ve una rutina diaria en la que participan los citados por Didier Deschamps.

Algunas de las figuras que aparecen en el video son Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Ryan Cherki, Desiré Doué y Michael Olise, entre otros.

En cuanto a la lista, algunas de las grandes ausencias de la convocatoria son: Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga, Kingley Coman y Randal Kolo Muani.