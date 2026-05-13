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Miércoles, 13 de mayo de 2026

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PREOCUPACIÓN

Un crucero permanece confinado en Francia tras la muerte de un pasajero

Alrededor de 1.700 personas están a bordo del buque Ambition por un brote de gastroenteritis aguda; autoridades descartan vínculo con el hantavirus.

El crucero Ambition, perteneciente a la compañía Ambassador Cruise Line, se encuentra retenido en el puerto de Burdeos luego de confirmarse el fallecimiento de un pasajero de 90 años y decenas de casos de cuadros gastrointestinales. 

La embarcación, que transporta a 1.233 pasajeros y 514 tripulantes, procedía de las islas Shetland y había realizado escalas en Belfast, Liverpool y Brest antes de arribar a territorio francés.

Según informó la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania, medio centenar de personas presentaron vómitos y diarrea. 

"No hay motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius", subrayaron las autoridades sanitarias para llevar tranquilidad ante la alarma internacional.

Operativo médico y toma de muestras

Durante la mañana de este miércoles, un equipo médico francés abordó la nave para realizar evaluaciones y tomar muestras que permitan "identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y tomar las medidas adecuadas"

Aunque los primeros análisis descartaron la presencia de norovirus, se enviaron pruebas complementarias al centro hospitalario de Burdeos para investigar una posible intoxicación alimentaria.

Los pasajeros afectados fueron aislados en sus camarotes y atendidos por el médico de a bordo. 

El pico de los síntomas se registró el pasado 11 de mayo, mientras el buque se encontraba en la ciudad de Brest, puerto donde se constató el deceso del pasajero nonagenario.

Situación actual en el puerto

Pese al confinamiento preventivo a bordo, el crucero permanece atracado sin medidas de seguridad adicionales en tierra. 

Las autoridades esperan obtener los resultados definitivos de los análisis durante el transcurso de la jornada para decidir si el Ambition puede retomar su ruta prevista hacia España.

Hasta el momento, los especialistas mantienen la hipótesis de un brote de origen digestivo local, desvinculándolo totalmente de la crisis sanitaria ocurrida recientemente en el crucero MV Hondius, que viajaba desde Ushuaia hacia Cabo Verde.

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