El mensaje del capitán del crucero con tres muertes producto del hantavirus: "Nuestros pensamientos están con quienes ya no están"

El capitán del crucero a bordo del cual murieron tres personas por hantavirus, Jan Dobrogowski, difundió un mensaje dirigido a los pasajeros y el personal de la empresa operadora de la embarcación, Ocean Expeditions, en el que aludió a los fallecidos al sostener que sus "pensamientos están con quienes ya no están".

El comandante del buque, el MV Hondius, envió un video a la compañía a cargo de la embarcación y las conmovedoras palabras del capitan fueron difundidas en las últimas horas por medios internacionales.

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"Las últimas semanas fueron extremadamente difíciles para todos nosotros", expresó Dobrogowski al comienzo del mensaje.

El capitán, de nacionalidad polaca, agradeció luego la actitud de quienes viajaban en el barco.

"Lo que más me conmovió, lo que más me impresionó, fue su paciencia, su disciplina y también su amabilidad", sostuvo.

El buque partió de Tierra del Fuego el 1 de abril pasado y llegó a Canarias este domingo.

Dobrogowski también reflexionó sobre las dificultades que implica atravesar una problemática sanitaria cuando se navega.

"En el mar, las personas dependen unas de otras. No existen servicios de rescate disponibles de inmediato para acudir en ayuda en una emergencia", manifestó.

Según resaltó, durante los momentos más difíciles observó entre los pasajeros no sólo "perseverancia", sino también "cuidado mutuo", "unión" y "fortaleza silenciosa".

El capitán dedicó además palabras de elogio para los trabajadores del buque.

"Debo reconocer especialmente a mi tripulación por el coraje y la determinación desinteresada que demostraron una y otra vez", dijo.

Dobrogowski añadió: "No podría imaginar atravesar estas circunstancias con un mejor grupo de personas".

Las palabras conmovedores sobre los fallecidos

El capitán, en otro tramo del mensaje, habló sobre las personas fallecidas.

"Nuestros pensamientos están con quienes ya no están con nosotros. Y, aunque ninguna palabra aliviará esta pérdida, quiero que sepan que están con nosotros cada día, en nuestros corazones y pensamientos", remarcó.

Asimismo, explicó que como capitán su responsabilidad es "liderar" a la tripulación, "cuidar" a los pasajeros y "llevar el barco a puerto de forma segura".

No obstante, aclaró que esa tarea "no termina" con la llegada a Canarias, donde el crucero amarró este domingo.

"Todos formamos parte de este viaje y no deseo otra cosa que todos puedan regresar a casa sanos y salvos, y con buena salud", recalcó el comandante.

Por último, pidió "privacidad y respeto" para los pasajeros, sus respectivas familias y los trabajadores del barco "en este difícil momento".

Dos nuevos casos de hantavirus

Un ciudadano estadounidense y una mujer francesa que regresaron a sus respectivos países después de abandonar el crucero este domingo dieron positivo para el hantavirus.

"(El primero) dio positivo por el virus, pero no presenta síntomas", informó Kayla Thomas, portavoz de la red de Nebraska Medicine, en el país norteamericano.

La otra nueva infectada desarrolló síntomas durante el vuelo de repatriación a París, en el que viajaban otros cuatro pasajeros del crucero, reportó la ministra de Sanidad francesa, Stephanie Rist, en diálogo con la radio France-Inter.