Brote de norovirus en un crucero de Florida: más de 100 infectados con una cepa altamente contagiosa

En un contexto de extrema sensibilidad por el reciente caso de hantavirus en el crucero MV Hondius, la compañía Princess Cruises confirmó un brote de norovirus a bordo del Caribbean Princess.

La embarcación, que se encuentra realizando un viaje de 14 días por el Caribe, fue puesta bajo alerta sanitaria tras registrarse un centenar de casos de gastroenteritis aguda.

Según los datos oficiales proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, el virus ha afectado hasta el momento a 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación.

Teniendo en cuenta que el crucero transporta a más de 3.100 personas, el brote alcanza aproximadamente al 3% de la población a bordo.

El 3% de los pasajeros del Caribbean Princess contrajo norovirus.

Ante la velocidad del contagio, la empresa debió implementar protocolos de emergencia que incluyen el refuerzo de las tareas de limpieza profunda y desinfección en todas las áreas comunes y puntos críticos de la embarcación.

El Caribbean Princess había zarpado el pasado 29 de abril desde Fort Lauderdale, Florida. Tras completar gran parte de su recorrido por aguas caribeñas, el buque tiene previsto arribar este lunes 11 de mayo a Puerto Cañaveral.

Se espera que, a su llegada, las autoridades sanitarias realicen una inspección exhaustiva antes de permitir el desembarco total de los pasajeros.

¿ Qué es el norovirus ?





El norovirus es un agente biológico altamente contagioso y la causa principal de la gastroenteritis aguda en entornos cerrados y concurridos.

Los afectados suelen presentar vómitos, diarrea acuosa, náuseas y dolor abdominal. En algunos casos, el cuadro se completa con fiebre leve, cefalea y dolores musculares.

El contagio es veloz y se produce por contacto directo con personas infectadas, consumo de agua o alimentos contaminados, o por el contacto con superficies donde el virus puede sobrevivir durante días.

Los síntomas aparecen entre 12 y 48 horas después de la exposición, y aunque suelen remitir en un máximo de tres días, el riesgo de deshidratación es el principal factor de cuidado para los especialistas.