Brote de hantavirus en el crucero: Francia y Estados Unidos detectaron casos positivos en pacientes repatriados

La salud de una de las mujeres afectadas por hantavirus en el crucero MV Hondius, repatriada desde Tenerife a Francia, se agravó en las últimas horas. Los análisis clínicos confirmaron el contagio positivo, según informó oficialmente la ministra de salud francesa, Stéphanie Rist, en declaraciones a un medio local.

La funcionaria precisó que, además de la paciente en estado crítico, otros cinco ciudadanos franceses fueron repatriados y permanecen bajo "estrictas medidas sanitarias" en un hospital de París. Los pacientes se encuentran en un área de alta complejidad para evitar la propagación del virus.

La situación activó un protocolo de emergencia para contener el brote. "Están hospitalizados en habitaciones con flujos de aire que permiten evitar el contagio", explicó Rist, quien añadió que el aislamiento durará al menos 15 días.

Aislamiento extremo y búsqueda de pasajeros

En paralelo, las autoridades sanitarias iniciaron una búsqueda para rastrear a los contactos estrechos: ocho pasajeros viajaron el 25 de abril entre Santa Helena y Johannesburgo (ya aislados); mientras que otros 14 realizaron el tramo Johannesburgo-Ámsterdam.

"Pedimos a esos 14 pasajeros que contacten con nosotros porque necesitamos reforzar el aislamiento", sostuvo la ministra francesa, ante el riesgo de que el virus siga circulando.

El alerta se potencia porque la variante detectada en el crucero corresponde a la cepa Andes. A diferencia de otras variantes, tiene capacidad de transmisión entre seres humanos.

El virus, que no tiene vacuna ni tratamiento específico, fue detectado originalmente en pasajeros que desembarcaron del buque el pasado domingo.

Además del caso crítico en Francia, el Departamento de Salud de Estados Unidos informó que un ciudadano de ese país también presentó un resultado "levemente positivo" en una prueba PCR.

Diferencias con el Covid-19

A pesar de la gravedad de los cuadros y la letalidad histórica del hantavirus, las autoridades sanitarias remarcaron que el riesgo de propagación masiva es bajo.

Aclararon que, por la dinámica del virus, "la situación no es comparable con la pandemia de Covid-19", aunque el período de incubación puede extenderse hasta seis semanas, lo que obliga a una vigilancia extrema sobre los 94 pasajeros originales del barco.