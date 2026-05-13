Alerta sanitaria por la muerte de una persona en otro crucero: más de 1.700 pasajeros están en cuarentena

Máxima tensión en el puerto de Burdeos, Francia, donde un crucero turístico de la empresa Ambassador Cruise Line fue declarado en cuarentena estricta tras detectarse un brote masivo de una afección estomacal y registrarse el fallecimiento de un ciudadano de 90 años.

La medida preventiva mantiene aislados en sus cabinas a un total de 1.233 pasajeros (en su mayoría de origen británico e irlandés) y a los más de 500 miembros de la tripulación.

Los pasajeros continúan a bordo de la nave, que está varada tras la confirmación del brote.

La embarcación había iniciado su itinerario en las islas Shetland y concretó escalas técnicas en Belfast, Liverpool y Brest. Su arribo a la costa oeste francesa encendió las alarmas de los servicios médicos locales al notificarse que al menos cincuenta personas a bordo manifestaban un cuadro clínico de vómitos, diarreas intensas y dolores abdominales severos, síntomas compatibles con el norovirus.

Piden mantener la calma





Las agencias sanitarias locales llamaron a mantener la calma y explicaron que este agente patógeno, perteneciente a la familia Caliciviridae, posee un nivel de contagio extremadamente alto pero no suele presentar complicaciones letales en pacientes sanos. Sin embargo, su propagación se potencia de forma exponencial en ambientes confinados y de alta densidad como hoteles o barcos de pasajeros.

El contagio se produce de manera directa por contacto interpersonal, superficies infectadas o mediante la ingesta de agua y alimentos contaminados. En este tipo de viajes turísticos, el consumo de mariscos crudos como ostras o mejillones mal cocidos, suele ser el principal detonante de las infecciones masivas. Los especialistas advierten que una persona puede transmitir el virus incluso antes de manifestar los síntomas visibles y continuar haciéndolo jornadas después de su aparente recuperación.

La hoja de ruta de la compañía naviera estipulaba que, tras abandonar el territorio francés, el crucero continuaría su trayecto rumbo a los puertos de España. El cronograma quedó suspendido por tiempo indeterminado hasta que los peritos forenses determinen la causa exacta de la muerte del anciano y se garantice la desinfección total de las instalaciones para evitar una crisis epidemiológica mayor.