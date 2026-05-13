¿Infidelidad? Macron, una actriz iraní y su matrimonio en crisis

El matrimonio del presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera dama, Brigitte Macron, volvió a estar bajo el foco público tras la publicación de un polémico libro que reactivó los rumores sobre una supuesta crisis conyugal. La controversia vincula al mandatario con la reconocida actriz franco-iraní Golshifteh Farahani.

La atención mediática se disparó este miércoles tras el lanzamiento de Un couple presque parfait (Una pareja casi perfecta), escrito por el periodista de la revista Paris Match, Florian Tardif. En la obra, el escritor cita a fuentes cercanas al Palacio del Elíseo para afirmar que el jefe de Estado y la actriz mantuvieron una "relación platónica" vía mensajes de texto que se prolongó durante varios meses.

Golshifteh Farahani sería la actriz con la que Emmanuel Macron intercambió mensajes "inapropiados".

Un mensaje de WhatsApp, el supuesto detonante

De acuerdo con el relato del libro, el conflicto privado escaló cuando Brigitte Macron descubrió en el teléfono celular de su esposo una serie de mensajes cordiales por WhatsApp, pero de un tono "inapropiado". Entre las frases enviadas por el mandatario figuraba un "te encuentro muy guapa", lo que generó en la primera dama un malestar inmediato.

"Es un mensaje que nunca debió haber leído", señaló al autor una persona del entorno. Según la investigación periodística de Tardif, el impacto de la lectura radicó en que dejaba entrever "una puerta entreabierta a un mundo que ella creía controlar". En ese sentido, subrayó que, aunque no se trató de una infidelidad física o de algo judicialmente condenable, hirió profundamente el orgullo de la primera dama al verse relegada frente a una mujer más joven.

Macron y una extraña secuencia que se viralizó por las redes sociales

La revelación de estos supuestos intercambios telefónicos modificó drásticamente la percepción de un video viralizado en mayo de 2025. En aquel momento, durante una visita oficial a Hanói (Vietnam), las cámaras de la agencia Associated Press captaron el instante exacto en que Brigitte le propinó lo que pareció ser un manotazo o bofetada en el rostro al presidente justo antes de descender del avión oficial.

Tras el golpe, la secuencia mostró cómo la primera dama rechazaba tomar la mano de su esposo para apoyarse fríamente en la baranda de la escalera. Lectores de labios consultados entonces por la televisión francesa indicaron que ella le espetó un "Aléjate, perdedor", ante los ruegos de calma del mandatario.