Escándalo: Néstor Ortigoza se agarró a las piñas en un boliche y los patovicas lo sacaron a la fuerza

Un tremendo escándalo. Néstor Ortigoza quedó en el centro de la polémica tras un violento episodio en un famoso boliche en El Talar, conocido por recibir a futbolistas y celebridades. La noche terminó de la peor manera para el exjugador de San Lorenzo: cinco patovicas tuvieron que sacarlo a la fuerza después de una discusión que se fue de las manos y terminó en golpes.

Según se ven en las imágenes que circularon en las redes sociales, la situación se descontroló en cuestión de segundos. El video, que dura casi tres minutos, deja ver el momento exacto en que Ortigoza pierde la calma y se enfrenta con el personal de seguridad.

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En declaraciones difundidas en América, el propio Ortigoza explicó que su reacción se debió a que los empleados del boliche estaban molestando a una amiga de su pareja, Rocío Oliva.

Pensar que antes lo sacaban en andas pic.twitter.com/XeLIB0KGgo — Frenesí Azulgrana (@frenesiazulg) May 14, 2026

Al mostrar las imágenes del altercado dentro del local bailable en A la Tarde (América TV), Karina Mazzocco reveló que Ortigoza debió ser retirado del boliche "entre cinco personas".

En la filmación se puede ver cómo el exfutbolista se enfrenta cuerpo a cuerpo con varios hombres en medio de la multitud dentro de la discoteca mientras uno de los encargados de seguridad intenta reducirlo por detrás sujetándolo con uno de sus brazos para inmovilizarlo y así, evitar que golpeara a las personas que estaban a su alrededor.

Mientras tanto, el panelista Daniel Fava informó: "Nestor Ortigoza argumenta que él reaccionó contra las personas de seguridad porque estaban molestando a una amiga de su pareja (de Rocío Oliva)".

"Esto es lo que habría causado la discusión. Y según manifiesta él, el personal de seguridad lo provocó y cuando él quiso reaccionar, y despejar la zona que estaba rodeada de gente, empezaron los insultos y las agresiones verbales que escalaron a agresiones físicas mientras era apuntado por lasers", sumó.

Ante la trascendencia que tomó la situación en el local bailable de Pacheco, Rocío Oliva optó por no quedarse callada al respecto.

"Lo que ella me indica es que todo se dio, porque en un momento, algunos integrantes del personal de seguridad la tomaron a ella por el cuello", explicó Débora D'Amato, quien fue contactada por Rocío Oliva para dar su versión de los hechos y aclarar lo sucedido.