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INESPERADO

Insólito: Uruguay no pudo viajar a Estados Unidos, a un día de su debut en el Mundial 2026

La delegación de Uruguay está en Playa del Carmen, México, y necesita llegar a Miami para el debut en el Mundial 2026.

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La Selección de Uruguay sufrió un acontecimiento inesperado que le modificó la planificación en el Mundial 2026. Cuando tenía todo diagramado, no pudo viajar a Estados Unidos y activó las alarmas.

Este domingo, el combinado nacional tenía que partir rumbo a Miami, debido a que es la sede en la que este lunes debuta en la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita

Sin embargo, el avión no pudo despegar por una cuestión burocrática y la delegación charrúa aún se encuentra en territorio mexicano.

Lo cierto es que Uruguay no pudo viajar porque el chárter no estaba habilitado para ingresar a Estados Unidos. Así las cosas, todavía no se encontró una solución, aunque se trabaja a contrarreloj.

Con este panorama, la AUF y la FIFA realizan gestiones para solucionar cuanto antes esta problemática que alteró toda la planificación del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa para la preparación de los futbolistas a tan solo un día del encuentro.

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