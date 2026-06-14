Insólito: Uruguay no pudo viajar a Estados Unidos, a un día de su debut en el Mundial 2026

La Selección de Uruguay sufrió un acontecimiento inesperado que le modificó la planificación en el Mundial 2026. Cuando tenía todo diagramado, no pudo viajar a Estados Unidos y activó las alarmas.

Este domingo, el combinado nacional tenía que partir rumbo a Miami, debido a que es la sede en la que este lunes debuta en la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita.

Sin embargo, el avión no pudo despegar por una cuestión burocrática y la delegación charrúa aún se encuentra en territorio mexicano.

Lo cierto es que Uruguay no pudo viajar porque el chárter no estaba habilitado para ingresar a Estados Unidos. Así las cosas, todavía no se encontró una solución, aunque se trabaja a contrarreloj.

Con este panorama, la AUF y la FIFA realizan gestiones para solucionar cuanto antes esta problemática que alteró toda la planificación del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa para la preparación de los futbolistas a tan solo un día del encuentro.