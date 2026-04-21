Pedro Troglio explotó contra el periodismo partidario de Banfield: "Me voy a quedar y me van a tener que bancar la cara"

El clima en el vestuario de Banfield, luego del empate como local ante Independiente Rivadavia, estuvo muy tenso, pero no precisamente por el resultado final. El entrenador Pedro Troglio protagonizó una conferencia de prensa cargada de tensión y furia, apuntando directamente contra un sector del periodismo partidario que, según sus palabras, busca su salida del cargo de manera malintencionada.

El equipo se encuentra actualmente en la 12° posición de la Zona B del Torneo Apertura, acumulando un registro de cuatro victorias, dos empates y ocho derrotas. Esta irregularidad en los resultados alimentó los rumores sobre su continuidad, algo que el entrenador no dejó pasar por alto frente a los micrófonos.

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"Estoy molesto con muchos de ustedes, con muchos que han pedido mi cabeza. Eso es de muy mala gente, muy mala gente. Porque uno puede criticar, opinar de fútbol, no pedir la cabeza de un entrenador, no pedir el trabajo de alguien, porque son periodistas, muchachos. Y muchos están acá, periodistas son. Entonces no son tipos que pueden darse el lujo de hacer echar a alguien, porque yo no vengo acá y digo 'echen a alguno de estos que hacen cualquier pregunta'. Yo soy respetuoso desde el primer día que llegué acá", inició con dureza el entrenador del Taladro.

"Y creo que están operando de una manera incómoda para mí, no me lo merezco. Que tengan problemas con otra gente no tienen que involucrarme a mí. Quiero aclararlo porque me... porque yo leo, ¿eh? Y la verdad, me lo paso por las... pero me calienta que pidan la cabeza de una persona. Porque yo no soy un pendejo, tengo 61 años, muchachos. Soy un entrenador de fútbol que se dedica a esto y que viene todos los días a laburar, no cobra y le está metiendo el lomo como un loco", agregó muy picante.

"Entonces, que pidan mi cabeza, y muchos que tampoco están acá, que se esconden, que ni siquiera son hinchas de Banfield... Entonces, que tengan cuidado con eso, porque yo soy bueno hasta un cierto lugar, hasta un cierto lugar. Después, la verdad que vengo... si hubiéramos ganado, ni venía. Vengo a poner la cara, como la puse siempre. Pero estoy conforme con el equipo, si bien los puntos no están buenos; de visitante tampoco. Es la primera vez en mi historia de entrenador que llevo seis partidos sin ganar de visitante. Parece que nunca ganaste de visitante... el clásico pasado lo ganamos acá. Parece que nunca ganaste el clásico, porque no sé de dónde sacan todas las cosas para maltratar a alguien", siguió.

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"Y la verdad que estoy molesto con ese tema. Porque se critica, se opina, se puede criticar severamente y no estar de acuerdo conmigo totalmente, y yo lo acepto. Pero no que pidan la cabeza... "el entrenador se tiene que ir". ¿A dónde me tengo que ir, papi? Si hace un año que el equipo viene poniendo el pecho como un loco acá, sin quejarme. Sin quejarme. ¿A dónde me voy a ir? Entonces me voy a quedar y me van a tener que bancar la cara", redondeó desafiante.