Lanús sigue de fiesta: con un gol agónico venció a Banfield en el Clásico del Sur

¡Así se disfruta más! Sin dudas, una de las mejores formas de festejar en un clásico para todos los hinchas es hacerlo de forma agónica. Con un cabezazo del colombiano Yoshan Valois, a los 43 minutos del segundo tiempo, Lanús se quedó con el derbi ante Banfield al imponerse por 1-0.

DISFRUTEN: ESPECTACULAR RECIBIMIENTO EN LA FORTALEZA PARA LANÚS VS. BANFIELD.



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Decidido a quedarse con los tres puntos, el local fue superior en los primeros minutos. La movilidad de sus hombres de ataque, sumado a la falta de una referencia dejaba un importante desconcierto al fondo de la visita, la cual no se sentía a gusto con el desarrollo.

El elocuente posteo de Maxi Salas el día después de la victoria de River en el clásico ante Racing

En esos instantes de dominio contó con una chance clara en los pies de Franco Watson, pero su remate pasó cerca del poste izquierdo de Facundo Sanguinetti. Pero las imprecisiones en el armado de juego provocaron que, poco a poco, los de Pedro Troglio se hayan animado con diferentes disparos de media distancia. Por esa vía, ensayó un par de veces con David Zalazar y Tiziano Perrotta, pero sin mayor suerte.

De todos modos, le alcanzó para dejar una mejor imagen en el cierre del primer tiempo. Incluso, a los 41, se puso en ventaja por intermedio de Mauro Méndez. Sin embargo, a instancias del VAR, Nicolás Ramírez anuló la conquista por un milimétrico offside del delantero.

%u274C%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 EL GOL DE BANFIELD ANULADO POR OFFSIDE EN EL CLÁSICO ANTE LANÚS. pic.twitter.com/P2wVbeSQQX — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 13, 2026

En una continuidad de lo que fue el cierre de la etapa inicial, el Taladro mostró una mejor cara en el inicio del complemento. Las pocas ideas del dueño de casa no hicieron más que ser un franco favor. No obstante, en el debe de la visita quedó el hecho de que insinuó mucho más de lo que concretó. Avanzado el paso de la segunda parte, el encuentro cayó en un pozo. Allí, en una acción aislada, el Granate volvió a aproximarse con sumo peligro gracias a un tiro cruzado de Marcelino Moreno, que exigió una segura intervención de Facundo Sanguinetti, quien desvió la pelota al córner.

Pero cuando todo hacía indicar a que el derbi terminaría sin emociones, Lucas Besozzi envió un centro desde la derecha y, entre Sergio Vittor y Danilo Arboleda, el colombiano Valois ganó en lo alto y con un certero cabezazo rompió el cero.

¡GRAN CABEZAZO DE VALOIS PARA UN GOLAZO EN EL 1-0 AGÓNICO DE LANÚS ANTE BANFIELD EN LA FORTALEZA!



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Ya en los minutos que restaban, el Granate salió mejor parado, dado que el Taladro nunca logró recuperarse del duro golpe recibido. Así, en la agonía, la fiesta fue completa en la Fortaleza.