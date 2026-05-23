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Belgrano hoy: la probable formación para enfrentar a River por la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

Ricardo Zielinski ya tiene en mente el once de Belgrano de Córdoba para enfrentar a River Plate en la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Juan Riera
Juan Riera

Belgrano de Córdoba está ante una de las grandes oportunidades de su historia de consagrarse campeón, ya que mañana a partir de las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes, jugará ante River Plate la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Ricardo Zielinski planifica su once ideal para medirse con el Millo de Eduardo Coudet, a la espera de lo que suceda con Lisandro López, que viene de sufrir una lesión muscular el fin de semana ante Argentinos Juniors.

Apenas habían pasado 14 minutos ante el Bicho, cuando López pidió el cambio por una molestia y fue reemplazado por Agustín Falcón.

Este trascendental duelo será televisado tanto por TNT Sports Premium como ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol.

La probable formación de Belgrano ante River por la final del Torneo Apertura 2026

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini.

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