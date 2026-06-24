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Boca, River y más: los próximos partidos de la Copa Argentina ya tienen días y horarios

Este miércoles, la organización de la Copa Argentina confirmó los días y horarios para los partidos que cerrarán los 16avos de final.

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Justo cuando el Mundial 2026 esté en su tramo final, la Copa Argentina volverá a escena para la continuación de los 16avos de final.

En ese sentido, la organización del torneo federal informó este miércoles los días, horarios y sedes de las próximos encuentros.

Con el debut oficial de Rodolfo Arruabarrena en la dirección técnica, Boca se medirá el jueves 16 de julio ante Sarmiento de Junín, desde las 21:45, en el Coloso Marcelo Bielsa. Ese mismo día, pero tres horas antes, Racing chocará con Defensa y Justicia.

Ya el viernes 17, a las 18:45, San Lorenzo enfrentará a Deportivo Riestra, aunque ese duelo todavía no tiene sede. Además, River y Aldosivi jugarán a las 21:45 en el Estadio Padre Martearena.

Se terminan los 16avos de final de la Copa Argentina: cronograma completo

domingo 12 de julio

  • Independiente Rivadavia vs. Tigre - 16:15 | Estadio Julio César Villagra

jueves 16 de julio

  • Racing vs. Defensa y Justicia - 18:45 | sede a confirmar
  • Boca vs. Sarmiento de Junín - 21:45 | Coloso Marcelo Bielsa

viernes 17 de julio

  • San Lorenzo vs. Deportivo Riestra - 18:45 | sede a confirmar
  • River vs. Aldosivi - 21:45 | Estadio Padre Martearena

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