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Paulo Díaz rescinde su contrato con River y se irá al Atlanta United de la MLS

A Paulo Díaz le quedaban 18 meses de contrato con River, pero se llego a la rescisión del vínculo por mutuo acuerdo.

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Paulo Díaz se irá de River como agente libre, rescindiendo su contrato vigente con el club.

Al chileno le quedaban 18 meses de contrato con el Millonario, pero se tomó la decisión de mutuo acuerdo la rescisión del vínculo que se hará oficial en el correr de las próximas horas.

El acuerdo se produjo, en parte, porque Díaz acordó su nuevo destino en este mercado de pases: el defensor de 31 años será nuevo jugador de Atlanta United de la MLS

El club estadounidense, dirigido por el Tata Martino, tendrá al futbolista en sus filas desde este mercado de pases. Solo resta la firma de su vínculo, que se dará en los próximos días.

De esta manera, River comienza con la "depuración" de su plantel, tras haber anunciado que dejará de contar con varios jugadores.

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