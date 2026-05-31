El gesto de Fideo Di María con los hinchas de Rosario Central tras la decepcionante actuación ante Estudiantes por la Copa Argentina

Dos de los máximos exponentes del fútbol argentino se cruzaron por la Copa Argentina en el fin de la primera parte de la temporada. Estudiantes de La Plata y Rosario Central llegaron hasta el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Pincha se impuso sin problemas ante el elenco conducido por Fideo Di María.

Una vez consumada la eliminación del Canalla ante el Pincha, todas las miradas apuntaron al ex delantero de la Selección Argentina, quien se dirigió hacia el sector donde estaban ubicados los hinchas rosarinos, a quienes les pidió disculpas por el mal partido del equipo de Jorge Almirón y se quedó aplaudiéndolos durante un tiempo prolongado.

El pedido de disculpas de los jugadores de Rosario Central a sus hinchas tras la eliminación %uD83D%uDE4F



%u274C El Canalla no logra superar los 16avos de Final de #NuestraCopa %uD83D%uDE4C desde el año 2018, en la edición donde se consagró campeón #CopaArgentinaAXIONenergy %uD83C%uDFC6%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/4YaHuMfdm4 May 31, 2026

Antes de retirarse rumbo a los vestuarios, Fideo se quedó con una de las imágenes del día, cuestión que fue contemplada -en silencio- también por su propio entrenador.

La derrota profundizó una racha negativa para Central, que en las últimas semanas también sufrió la eliminación en el Torneo Apertura frente a River en las semifinales y también perdió el primer puesto de su grupo en la Copa Libertadores tras caer ante Independiente del Valle.

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DI MARÍA, EL BLANCO PREDILECTO DE LOS HINCHAS DE ESTUDIANTES

Durante varios pasajes del encuentro por la Copa Argentina se dieron varios momentos incómodos para Ángel Di María. Es que desde la parcialidad de Estudiantes de La Plata le dedicaron algunos cánticos ("Fideo secanuca"), una situación que ya había vivido semanas atrás durante la semifinal del Apertura 2026 disputada en el estadio Monumental, en una clara muestra de repudio al desmedido y desenfocado protagonismo que Fideo tomó en el último tramo de la Copa de la Liga, cuando relativizó los fallos arbitrales que favorecieron a la Academia rosarina, sobre todo tras la increíble actuación de Darío Herrera en el mano a mano con Racing.