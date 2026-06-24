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Atentos: cambio de postura en Real Madrid sobre el futuro de Franco Mastantuono

José Mourinho habría tomado una decisión sobre el futuro de Franco Mastantuono en el Real Madrid.

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 La vuelta de José Mourinho podría cambiar por completo el panorama de Franco Mastantuono en el Real Madrid

El experimentado entrenador portugués tendría una consideración diferente por el futbolista argentino y podría frenarse su salida a préstamo, según el medio The Ahletic.

A "The Special One" le gustaría mantener en el plantel el volante ofensivo. Eso hace que su salida sea "menos probable", cuando parecía que era un hecho que iba a salir del club español en este mercado de pases.

El club que preside Florentino Pérez estaba decidido a escuchar ofertas por el ex River, que no rindió como se esperaba en su primera temporada en el Merengue.

En 35 partidos en la temporada, Mastantuono apenas pudo convertir 3 goles y dar 1 asistencia.

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