Atentos: cambio de postura en Real Madrid sobre el futuro de Franco Mastantuono

La vuelta de José Mourinho podría cambiar por completo el panorama de Franco Mastantuono en el Real Madrid.

El experimentado entrenador portugués tendría una consideración diferente por el futbolista argentino y podría frenarse su salida a préstamo, según el medio The Ahletic.

A "The Special One" le gustaría mantener en el plantel el volante ofensivo. Eso hace que su salida sea "menos probable", cuando parecía que era un hecho que iba a salir del club español en este mercado de pases.

El club que preside Florentino Pérez estaba decidido a escuchar ofertas por el ex River, que no rindió como se esperaba en su primera temporada en el Merengue.

En 35 partidos en la temporada, Mastantuono apenas pudo convertir 3 goles y dar 1 asistencia.