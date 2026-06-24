Los jugadores de la Selección Argentina le hicieron un emotivo regalo a Lionel Messi por su cumpleaños

Lionel Messi cumplió 39 años y vivió un día muy especial en pleno Mundial 2026 y junto a sus compañeros de la Selección Argentina.

En la concentración, los futbolistas de la Albiceleste celebraron cerca de Leo y decidieron hacerle un regalo más que emotivo.

Tanto es así que, según se pudo ver en imágenes, todos los integrantes del seleccionado se pusieron camisetas con una foto personal con el astro.

¡Feliz cumpleaños %uD83C%uDF89%uD83C%uDF82 para nuestro Capitán Leo Messi y nuestros cocineros Diego Iacovone y Antonia Farías!



¡Qué sean siempre felices! %uD83D%uDE0D%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/IOZcJUAmx4 June 24, 2026

Más tarde, Julián Álvarez mostró mediante sus redes sociales la parte trasera de la remera, en la que aparecieron unas palabras dedicadas al capitán.

"A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles. ¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños, capitán, te amamos. ¡Qué seas inmensamente feliz!", rezó el texto.