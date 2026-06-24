Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

UNIDAD

Los jugadores de la Selección Argentina le hicieron un emotivo regalo a Lionel Messi por su cumpleaños

En pleno Mundial 2026, los jugadores de la Selección Argentina celebraron el cumpleaños 39 de Lionel Messi y le hicieron un emocionante obsequio.

EBalmaceda
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Lionel Messi cumplió 39 años y vivió un día muy especial en pleno Mundial 2026 y junto a sus compañeros de la Selección Argentina.

En la concentración, los futbolistas de la Albiceleste celebraron cerca de Leo y decidieron hacerle un regalo más que emotivo.

Tanto es así que, según se pudo ver en imágenes, todos los integrantes del seleccionado se pusieron camisetas con una foto personal con el astro.

Más tarde, Julián Álvarez mostró mediante sus redes sociales la parte trasera de la remera, en la que aparecieron unas palabras dedicadas al capitán.

"A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles. ¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños, capitán, te amamos. ¡Qué seas inmensamente feliz!", rezó el texto.

Los jugadores de la Selección Argentina le hicieron un emotivo regalo a Lionel Messi por su cumpleaños

Pero más allá de la alegría de recibir un nuevo año, Messi dejó algo en claro en su última publicación en Instagram: está concentrado y trabajando para volver a alzar la Copa del Mundo.

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

5
El hijo de Liam Payne fue nombrado único heredero de su fortuna millonaria
Noticias

El hijo de Liam Payne fue nombrado único heredero de su fortuna millonaria

Últimas noticias de Lionel Messi