Vero Lozano opinó sobre la polémica de Flor Peña: "No me interesa dar primicias de muerte"

La discusión sobre la responsabilidad de quienes informan volvió a instalarse en los medios y las redes sociales luego de un episodio que tuvo gran repercusión pública.

La difusión de una noticia falsa relacionada con Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, abrió un debate sobre la velocidad con la que circula la información y la necesidad de verificar los datos antes de comunicarlos.

En ese contexto, Verónica Lozano fue consultada sobre lo sucedido y compartió una mirada que combinó autocrítica, experiencia profesional y una defensa de la cautela cuando se trata de temas especialmente sensibles.

Un error que generó repercusiones en todo el país

La polémica comenzó cuando Florencia Peña compartió al aire una información incorrecta sobre el padre de Lionel Messi. La situación rápidamente se viralizó y provocó una catarata de comentarios, críticas y opiniones tanto en televisión como en las plataformas digitales.

A partir de ese momento, volvió a surgir una discusión frecuente dentro del periodismo y el espectáculo: hasta dónde llega la presión por informar primero y cuáles son las consecuencias cuando una noticia no está debidamente corroborada.

Durante una entrevista con el ciclo de streaming Ya Fue Todo, emitido por Jotax Digital, Vero Lozano analizó el tema sin esquivar ninguna pregunta.

"Un error lo puede cometer cualquiera"

La conductora comenzó reconociendo que equivocarse es una posibilidad que existe en cualquier ámbito profesional.

"Un error lo puede cometer cualquiera", expresó, aunque aclaró que la magnitud de este caso estuvo directamente relacionada con la figura involucrada.

"La cag... es que justo se magnifica la equivocación porque es el papá de la figura que es Messi", agregó, aludiendo al enorme impacto mediático que genera cualquier noticia vinculada al campeón del mundo.

Su postura frente a las noticias más delicadas

A lo largo de la charla, Lozano explicó que existen determinados temas sobre los que prefiere actuar con extrema prudencia.

La conductora señaló que nunca sintió la necesidad de competir por ser la primera en informar fallecimientos o problemas de salud, precisamente por el daño que puede ocasionar una equivocación.

"A mí no me interesa dar primicias de muerte, ni de enfermedades. Prefiero que lo digan primero otros, que esté hiper chequeado porque son lugares en los que pueden ocurrir estas cosas", sostuvo.

Sus palabras pusieron el foco en la importancia de la verificación periodística, especialmente cuando se trata de situaciones que afectan a familias y personas en momentos sensibles.

El impacto de una información incorrecta

Para Lozano, una noticia falsa puede provocar consecuencias difíciles de revertir, incluso cuando posteriormente se realiza una aclaración.

Por eso insistió en que el cuidado debe prevalecer por encima de la urgencia informativa.

"Podés herir susceptibilidades y no ser congruente con la verdad", afirmó al explicar por qué considera fundamental chequear varias veces una información antes de hacerla pública.

La defensa de Florencia Peña

Si bien reconoció la gravedad del error, la conductora también consideró que algunas reacciones fueron desmedidas.

En su opinión, las críticas no deberían transformarse en un castigo permanente para quienes se equivocan.

"Caer sobre la producción y sobre la persona que lo dijo me parece un montón", expresó al referirse a la cantidad de cuestionamientos que recibió Florencia Peña y su equipo.

Además, recordó que hubo disculpas públicas tras el episodio y planteó que las decisiones posteriores deberían tomarse con mayor serenidad.

"Se pidieron las disculpas pertinentes y las medidas que se tomaron fueron aceleradas. A veces hay que dejar pasar un poco el tiempo para ver qué se hace realmente con una equivocación", manifestó.

Una frase que encendió el debate

En el tramo final de la entrevista, Verónica Lozano dejó una definición que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación.

"Nadie merece perder un trabajo por una equivocación", sentenció.

La frase sintetizó su postura frente al caso y abrió una nueva discusión sobre los límites de la responsabilidad profesional, las sanciones y el impacto que pueden tener los errores cometidos en vivo.

La importancia de verificar antes de comunicar

Más allá del caso puntual, las declaraciones de Verónica Lozano dejaron una reflexión que trasciende el mundo del espectáculo.

En tiempos donde la inmediatez suele imponerse sobre la confirmación de los hechos, la conductora remarcó la necesidad de priorizar la verdad y la responsabilidad.

El episodio protagonizado por Florencia Peña volvió a demostrar que una información incorrecta puede generar enormes repercusiones, pero también abrió una conversación necesaria sobre el valor del chequeo periodístico y la humanidad detrás de quienes comunican todos los días frente a una audiencia masiva.