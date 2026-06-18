El video viral de Antonela Roccuzzo rezando por Messi que paralizó las redes sociales

La victoria de la Selección Argentina en su estreno en el Mundial 2026 dejó goles, festejos y una renovada ilusión para millones de hinchas. Sin embargo, una escena ocurrida fuera del campo de juego terminó generando tanto impacto como lo sucedido dentro de la cancha.

Se trata del video de Antonela Roccuzzo rezando en la tribuna mientras seguía atentamente el partido de Lionel Messi, una imagen que rápidamente se volvió viral y emocionó a usuarios de todo el mundo.

La secuencia comenzó a circular en redes sociales apenas fue captada por las cámaras de la transmisión oficial. En pocos minutos, el gesto de Antonela se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada.

La imagen que conmovió a millones

Desde uno de los palcos del estadio, Antonela observaba el encuentro junto a sus hijos cuando protagonizó una escena que llamó la atención de todos. Con las manos juntas y la mirada baja, se la vio rezando en silencio mientras el partido se desarrollaba con intensidad.

Aunque en un primer momento muchos interpretaron la situación como una reacción propia de la tensión de un debut mundialista, el contexto posterior le otorgó un significado mucho más profundo.

La imagen recorrió medios de comunicación y redes sociales de distintos países, generando miles de comentarios de apoyo hacia la familia Messi.

Las lágrimas de Lionel Messi tras el gol

El capitán argentino fue una de las grandes figuras del triunfo ante Argelia. Sin embargo, el momento más impactante llegó después de convertir su primer gol en el certamen.

Tras celebrar el tanto, Lionel Messi rompió en llanto, una reacción que sorprendió incluso a sus compañeros y que rápidamente despertó preguntas sobre su estado emocional.

Horas después, el propio futbolista explicó el motivo de su conmoción.

"Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación", expresó el astro argentino tras el encuentro.

Sus palabras permitieron comprender mejor la carga emocional que venía acumulando durante los días previos al debut.

La preocupación por Jorge Messi

Según trascendió, el difícil momento que atraviesa la familia estaría relacionado con la situación de Jorge Messi, padre del futbolista y una figura clave en su vida personal y profesional.

La preocupación impactó de lleno en el entorno más cercano del capitán argentino y habría sido uno de los factores que explican la fuerte emoción mostrada durante el partido.

En ese contexto, la imagen de Antonela rezando cobró una dimensión diferente y fue interpretada por muchos como una muestra de apoyo y fortaleza familiar.

El respaldo incondicional de Antonela

A lo largo de toda su carrera, Messi encontró en Antonela uno de sus principales pilares. La rosarina lo acompañó desde mucho antes de que se convirtiera en una estrella mundial y estuvo presente en cada etapa de su camino.

Tras la victoria argentina, también dejó un mensaje de aliento en sus redes sociales.

"Vamos Argentina. Con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!", escribió, acompañando la publicación con imágenes del encuentro.

Las palabras fueron celebradas por miles de seguidores, que destacaron el vínculo que ambos construyeron a lo largo de los años.

La compañera que siempre está presente

El rol de Antonela dentro del círculo íntimo de Messi suele ser destacado por quienes conocen de cerca la historia de la pareja. Su perfil bajo y su constante acompañamiento son aspectos que frecuentemente aparecen cuando se habla de la familia del capitán.

Un momento que trascendió el fútbol

Mientras Argentina celebra un comienzo ideal en el Mundial, el video de Antonela Roccuzzo rezando se transformó en una de las imágenes más emotivas del torneo. Más allá del resultado deportivo, la escena reflejó el costado humano de una familia que atraviesa momentos sensibles y que encuentra en el acompañamiento mutuo una de sus mayores fortalezas. Por eso, aquel gesto silencioso terminó emocionando a millones de personas y se convirtió en una de las postales más recordadas del debut argentino.