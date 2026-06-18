"Es mi sueño" suma una importante figura para su cuarta etapa: de quién se trata

"Es mi sueño" atraviesa una de las instancias más importantes de la competencia y se prepara para ingresar en su cuarta etapa. Mientras la producción de El Trece trabaja en la gran final, el reality conducido por Guido Kaczka también comienza a delinear nuevas estrategias para mantener el interés del público. En ese contexto, se conoció que el ciclo incorporará una figura muy querida por la audiencia para acompañar esta nueva fase del certamen.

Información de La Pavada de Diario Crónica indica que Nahuel Penissi se sumará al jurado de "Es mi sueño" en la cuarta etapa del programa. La llegada del reconocido cantante representa una apuesta fuerte de la producción, que busca enriquecer aún más las devoluciones y sumar una perspectiva diferente sobre los participantes que siguen en carrera. Su incorporación se da cuando la competencia entra en una instancia cada vez más exigente, donde cada presentación puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.

Al mismo tiempo, el reality ya tiene definida la fecha de su desenlace. La gran final se realizará el próximo 10 de agosto y tendrá como escenario el Teatro Ópera, donde los finalistas buscarán quedarse con el máximo reconocimiento del certamen. La idea de cerrar la temporada con un gran espectáculo en vivo forma parte de la apuesta que impulsan Guido Kaczka y su equipo para coronar un ciclo que se consolidó como uno de los más vistos de la pantalla de El Trece.

Según trascendió, además de seguir con el formato que le dio buenos resultados durante toda la temporada, la producción planea sumar un plus de famosos para acompañar las próximas etapas. En ese marco también se especula con la presencia de Guido Kaczka y de Joaquín Levinton en la mesa de Mirtha Legrand durante los próximos días, como parte de la promoción de esta nueva instancia. Con la llegada de Nahuel Penissi, nuevos invitados y una final cada vez más cercana, "Es mi sueño" apuesta a redoblar la apuesta en el tramo decisivo de la competencia.