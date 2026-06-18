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El comunicado de Flor Peña tras ser desvinculada de Luzu TV: "Me hago cargo..."

La actriz confirmó su renuncia al canal de streaming de Nico Occhiato y, aunque responsabilizó a la producción de su ciclo, hizo una autocrítica por el grave error al aire sobre el papá de Lionel Messi. Enterate qué dijo, en la nota.

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Florencia Peña dio por fallecido al papá de Lionel Messi, Jorge Messi, y el gravísimo error le costó muy caro. Nico Occhiato decidió desvincular a toda la producción de "El show del verano" e instó a la actriz a dar un paso al costado. En medio del revuelo, la famosa hizo un nuevo descargo, donde confirmó su renuncia y repitió su pedido de disculpas a la familia del capitán de la Selección Argentina.

"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", comenzó diciendo Peña en un tuit.

Y señaló a la producción de su ciclo junto a Marley: "Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié".

"Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué", cerró Flor Peña el comunicado. 

Florencia Peña: todo sobre su programa, sus mejores videos y Divas Play

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