El comunicado de Flor Peña tras ser desvinculada de Luzu TV: "Me hago cargo..."

Florencia Peña dio por fallecido al papá de Lionel Messi, Jorge Messi, y el gravísimo error le costó muy caro. Nico Occhiato decidió desvincular a toda la producción de "El show del verano" e instó a la actriz a dar un paso al costado. En medio del revuelo, la famosa hizo un nuevo descargo, donde confirmó su renuncia y repitió su pedido de disculpas a la familia del capitán de la Selección Argentina.

"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", comenzó diciendo Peña en un tuit.

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.



Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción... — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

Y señaló a la producción de su ciclo junto a Marley: "Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié".

"Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué", cerró Flor Peña el comunicado.