Flor Vigna se sumó a OnlyFans con una sesión de fotos muy picante, y recibió muchas críticas: No puede ser que todas..."

Flor Vigna volvió a dar que hablar. Esta vez, la multifacética artista decidió dar un paso más en su carrera y se animó a un nuevo desafío que generó revuelo en las redes sociales. Con una sesión de fotos que causó furor, la influencer anunció su llegada a OnlyFans, la plataforma donde los creadores comparten contenido exclusivo con sus suscriptores. La noticia, que se conoció este miércoles, ya acumula miles de comentarios y reacciones, y muchas críticas.

Flor Vigna, que supo destacarse como bailarina, cantante e incluso boxeadora, ahora apuesta a un espacio más íntimo y personal para conectar con su público. "Este es mi espacio para mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo", escribió en la presentación de su perfil, donde además prometió responder personalmente los mensajes de sus fans.

La iniciativa de Flor Vigna no pasó desapercibida. La joven, que construyó una carrera sólida en el mundo del espectáculo, utilizó una estrategia de marketing impecable para presentar su nueva aventura digital. La sesión de fotos que eligió para el lanzamiento no fue casual: la artista posó con un top deportivo de la Selección Argentina, el celeste y blanco que tanto identifica a los argentinos, combinado con una tanga blanca.

En la primera imagen, se la ve con su característico pelo largo y rojo, las manos sobre el abdomen en una pose que combina sutileza y contundencia. Su mirada, perdida en algún punto fuera de cámara, suma un toque de misterio que invita a querer ver más. La segunda foto, más osada, la muestra recostada boca abajo sobre una cama de sábanas blancas, con ropa interior blanca, el cabello extendido y una expresión relajada que busca la complicidad del espectador.

Pero la propuesta de Vigna no se queda solo en las imágenes. La artista le puso toda la carne al asador y diseñó una oferta de lanzamiento que busca atraer a la mayor cantidad de suscriptores posibles. Quienes se sumen antes del 19 de junio pagarán 4,99 dólares mensuales, un 50% menos que el valor habitual de la membresía, que es de 9,98 dólares.

"Descuentito para los primeros que entren", escribió la cantante en tono coloquial, sumando un guiño a sus seguidores más fieles. La movida generó repercusión inmediata en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en opinar sobre la decisión de la exintegrante de Combate. Algunos celebraron su libertad y audacia, mientras que otros mostraron sorpresa por el giro en su carrera.

Entre ellos, usuarios de X decían: "No puede ser que todas las influencer se estén prostituyendo, lo promuevan, lo charlen en luzu y a la sociedad le parezca bien. No es una cuestión de si es tro... o demás, el tema es como gente con mucho alcance en redes sociales normaliza la prostitución".

No puede ser que TODAS las influencer se estén prostituyendo, lo promuevan, lo charlen en luzu y a la sociedad le parezca bien. No es una cuestión de si es "trola" o demás, el tema es como gente con mucho alcance en redes sociales normaliza la prostitución https://t.co/QpXzVHQLVx — bel (@belssdr) June 18, 2026

Otra usuaria reflexionó: "Cada una que haga lo que quiera con su cuerpo y con su vida, pero basta de instalar que la prostitución es símbolo de empoderamiento. da miedo cómo se trata el tema y cómo se romantiza una realidad que, para muchas mujeres, está atravesada por la vulnerabilidad y la violencia".

cada una que haga lo que quiera con su cuerpo y con su vida, pero basta de instalar que la prostitución es símbolo de empoderamiento. da miedo cómo se trata el tema y cómo se romantiza una realidad que, para muchas mujeres, está atravesada por la vulnerabilidad y la violencia. https://t.co/okFRhPDgym — juani (@imagineIiar) June 18, 2026

ra con su cuerpo y con su vida, pero basta de instalar que la prostitución es símbolo de empoderamiento. da miedo cómo se trata el tema y cómo se romantiza una realidad que, para muchas mujeres, está atravesada por la vulnerabilidad y la violencia".

cada una que haga lo que quiera con su cuerpo y con su vida, pero basta de instalar que la prostitución es símbolo de empoderamiento. da miedo cómo se trata el tema y cómo se romantiza una realidad que, para muchas mujeres, está atravesada por la vulnerabilidad y la violencia. https://t.co/okFRhPDgym — juani (@imagineIiar) June 18, 2026

Hasta el momento, Flor publicó dos contenidos en la plataforma, pero promete más. La propuesta no es nueva para ella, ya que en años anteriores había participado en iniciativas similares en Divasplay, aunque esta vez la apuesta es más personal y directa.

La artista explicó que su intención es tener un canal de comunicación más fluido con sus fans, lejos de las restricciones de otras redes sociales. "Voy a estar respondiendo todo, prefiero hablar por acá que por otras redes", aclaró en la descripción de su perfil, dejando en claro que el espacio será un punto de encuentro para quienes quieran conocerla más allá de lo que muestra en Instagram o TikTok.

Las primeras publicaciones en Only Fans de Flor Vigna generaron mucha repercusión.

Más allá de este nuevo emprendimiento, los últimos días no fueron sencillos para Flor Vigna. La artista se manifestó con profundo dolor tras la muerte de Oliver Tree, el cantante estadounidense con quien compartió momentos importantes. En sus redes sociales, Vigna expresó su gratitud hacia el artista y reflexionó sobre la fragilidad de la vida.

"Cada vez más señales me invitan a aprender que estamos un ratito acá", escribió en un extenso mensaje donde recordó los consejos que Oliver le dio en México. "Siempre me habló de que la libertad es más importante que la aprobación y lo importante que es jugártela sin importar el qué dirán", agregó, en un texto que parece resonar con fuerza ahora que ella misma decidió animarse a este nuevo desafío.