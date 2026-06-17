Manu Urcera visitó el programa de Juana Viale y un gesto despertó rumores de coqueteo: la palabra de Nicole Neumann

Después de estar en el centro de la escena mediática por los rumores de separación de Manu Urcera que circularon, Nicole Neumann volvió a quedar involucrada en un fuerte escándalo junto a su esposo y Juana Viale. Todo comenzó luego de la participación del piloto en la tradicional mesa de "Almorzando con Juana", donde una serie de intercambios al aire despertó comentarios y especulaciones en las redes sociales.

La situación se originó durante una dinámica en la cocina junto a Jimena Monteverde y Rafael Ferro. Entre preguntas, anécdotas y bromas, varios televidentes interpretaron que existía una especial complicidad entre el automovilista y la conductora. Los comentarios no tardaron en multiplicarse y algunos usuarios incluso hablaron de un supuesto coqueteo.





Ante la repercusión, la prensa fue a buscar a Nicole, quien decidió responder y contar qué le había dicho su marido sobre la experiencia. "Manu me contó que la pasó re bien, que todos muy buena onda, que se murió de risa con Rafa y Juana. Me contó hasta ese momento en el que ella le preguntó por las cicatrices y que Rafa los jodió con Jimena Monteverde", relató frente a los medios.

Lejos de mostrarse incómoda, la modelo descartó cualquier conflicto y aseguró que no vio nada extraño en la situación. "Siempre se busca algo, en este caso, un supuesto coqueteo. No sé, yo creo que será porque soy muy segura de mí, en eso no percibo nada extraño". Además, reconoció que en otro momento de su vida hubiera reaccionado de manera diferente: "Tuve una etapa celosa, pero ahora ya no".

Manu Urcera en "Almorzando con Juana". (Foto: Instagram/ @lamesazarg)

Incluso fue más allá y explicó que hoy transita sus vínculos desde otro lugar. "Estoy plantada en un lugar donde ya no me estresaría porque si pasara algo así, yo ya no fuerzo nada. Si es es, bárbara bienvenido sea. Si no es y te copaste con otra, bueno listo, ni idea, la vida es así", expresó. Con esa postura, también dejó en claro que no tendría inconvenientes en que Manu Urcera vuelva a compartir una mesa con Juana Viale.