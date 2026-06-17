El divertido blooper de Leandro Paredes con su hijo tras la goleada de la Selección Argentina en el debut del Mundial: el video

La Selección Argentina debutó en el Mundial 2026 con tres goles de Lionel Messi frente a Argelia. Tras el exitoso triunfo, los futbolistas salieron a festejar con sus familias. En ese escenario, Leandro Paredes se puso a jugar al fútbol con Lautaro, su hijo menor, quien tropezó con la pelota y cayó al suelo en pleno campo de juego.

%uD83E%uDD15¡Cuidado Lautaro! Jugando al fútbol con papá Leandro #Paredes luego del partido, pisó la pelota, y al piso.pic.twitter.com/gsSDJ5SbXB — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 17, 2026

El tierno blooper no tardó en viralizarse en redes sociales, donde obtuvo un aluvión de comentarios y reacciones divertidas. Incluso, fue tendencia en "X" (antes Twitter).

En la secuencia comentada, el mediocampista de Boca Juniors estaba agarrado de la mano de Lautaro, de apenas 1 año y 2 meses, lo que no evitó el golpazo que se dio el pequeño segundos después.

Luego de pasarle la pelota, el niño intentó patearla, pero se tropezó y cayó tendido al suelo, soltándose antes de la mano de su papá. Lo llamativo fue la particular reacción de Leandro Paredes: el futbolista de la "Albiceleste" levantó los brazos en señal de asombro y recién después levantó a su hijo del piso, mientras algunos dirigentes de la competencia se reían de la situación.

"Padre ausente: trauma. Padre presente: traumatismo", "El tortazo que se dio el hijito de Paredes, lloro", "Se cae el bebé, Paredes lo suelta y tarda un minuto en agarrarlo", "Bien enseñado el pibe, se quedó en el piso para ver si el árbitro cobra falta", "Qué le diría la Cami Galante viendo esto" fueron algunos de los comentarios más ocurrentes.

Pero eso no terminó ahí. En el medio del intercambio entre los usuarios por el blooper, alguien hizo una observación que alimentó la esperanza de que la Selección Argentina se convirtiera en bicampeona del mundo. Se trata de que, en la final del Mundial 2022 en Qatar, otro hijo de Leandro Paredes se cayó al piso también. "Elijo creer", comentó la internauta que rememoró ese momento.