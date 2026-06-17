Murió a Daveigh Chase, la actriz de "La Llamada" y "Lilo & Stitch"

Daveigh Chase, actriz de "La Llamada" y "Lilo & Stitch", murió este miércoles 17 de junio a los 35 años. La noticia fue difundida por Deadline y luego confirmada por su pareja, Roy Hernández, en diálogo con TMZ.

Según precisaron las fuentes, la ganadora al premio de Mejor Villana en los MTV Awards falleció por complicaciones derivadas de una meningitis. De acuerdo con Hernández, la artista había ingresado al hospital de Los Ángeles a principios de mes debido a una desnutrición.

Su cuadro era tan delicado que Roy Hernandez había iniciado una colecta bajo la consigna "Ayudemos a Daveigh a encontrar consuelo y paz". "A Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su estado se volvió crítico y los médicos me han dicho que quizás no le quede mucho tiempo", explicó por entonces el joven.

"Lo único que siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días", completó.

A principios de los años 2000, Daveigh Chase se convirtió en una de las figuras infantiles más populares del cine. Su gran salto a la fama llegó cuando fue elegida para darle voz a Lilo Pelekai en "Lilo & Stitch", la exitosa película animada de Disney, que ya es un clásico.

Ese mismo año también participó en otro proyecto histórico del cine animado, al darle su voz a Chihiro en la versión en inglés de "El viaje de Chihiro", la recordada película de Studio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki, ganadora del premio Oscar a Mejor Película Animada. Dos años más tarde, también interpretó a Samara Morgan en "The Ring" (El aro o La llamada), la adaptación estadounidense de la película japonesa "Ringu".

A partir de esos éxitos, trabajó en distintos proyectos de cine y televisión, entre ellos "Donnie Darko", donde interpretó a Samantha Darko, y la serie "Big Love" de HBO, en la que tuvo uno de sus papeles más reconocidos en la pantalla chica. Todo esto hacía creer que la joven estaba destinada a triunfar en Hollywood.

Sin embargo, su carrera se vino abajo cuando la actriz empezó a dar señales de que tenía problemas con el consumo de estupefacientes, siendo detenida en dos ocasiones. Sus últimas publicaciones en Instagram datan del año 2017 y en ellas puede verse el descontrol que atravesaba su vida por aquellos años. Desde aquel entonces, nunca más fue vista en la pantalla grande.