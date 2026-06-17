Guillermo Francella suma un nuevo proyecto fílmico con Ariel Winograd y un elenco de lujo

Guillermo Francella atraviesa uno de los momentos más productivos de su carrera. El actor, que está a punto de comenzar el rodaje de la quinta temporada de "El encargado", también cosecha el gran éxito en teatro con "Desde el jardín", la obra que lo tiene en la Calle Corrientes con funciones a sala llena. Pero lejos de detenerse, el artista ya suma un nuevo desafío para la pantalla grande: una película dirigida por Ariel Winograd, con quien compartió el éxito de "El robo del siglo".

La información la dio a conocer La Pavada de Diario Crónica, y ya genera expectativa en el ambiente cinematográfico. El proyecto es una comedia inglesa adaptada por el propio Winograd, que se está filmando en locaciones de San Isidro. La producción es de gran envergadura y cuenta con un elenco de lujo que incluye a Guillermo Francella, Adrián Suar, Juan Minujín, Arturo Puig, Agustina Cherri, la gran Fernanda Mistral en su regreso a la pantalla grande, Rodolfo Ranni, entre otros. La idea es terminar de filmar a fin de este mes, para que la película pueda estrenarse durante el 2027.

Este nuevo trabajo consolida la dupla artística entre Francella y Winograd, que ya demostró su química en "El robo del siglo", la exitosa comedia policial que recreó el famoso golpe al Banco Río de Acassuso. En aquella ocasión, el director supo sacar el máximo provecho actoral de Francella, quien interpretó a Luis Mario Vitette Sellanes. Ahora, con esta nueva comedia, la dupla promete volver a dar cátedra.

El presente de Francella no podría ser más auspicioso. Con la serie "El encargado" como uno de los fenómenos del streaming argentino, el regreso triunfal al teatro con "Desde el jardín" (adaptación de "Being There") en el Teatro Metropolitano, y ahora este nuevo proyecto fílmico, el actor demuestra que está en un momento de plenitud artística. La película con Winograd se suma a una lista de éxitos recientes que incluye "Homo Argentum", "Playa de Lobos" y "La Extorsión".