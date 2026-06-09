Daisy May Queen recordó los años dorados de la radio y apuntó directamente contra Mario Pergolini: "Nunca fue competencia mía"

El regreso de Mario Pergolini a la televisión volvió a poner sobre la mesa recuerdos de una época en la que la radio y la pantalla chica protagonizaban una intensa disputa por la audiencia. En ese contexto, Daisy May Queen decidió compartir su mirada sobre aquellos años y sorprendió con comentarios que no pasaron inadvertidos.

La reconocida locutora brindó una entrevista en "Mitre Live", el ciclo conducido por Juan Etchegoyen, donde analizó el presente del histórico conductor y recordó cómo era el escenario mediático en una de las décadas más competitivas de la comunicación argentina.

La frase que encendió la polémica

Al referirse a las comparaciones que suelen hacerse entre ambos, Daisy fue contundente y descartó que haya existido una competencia directa con Pergolini.

"Nunca fue competencia mía Mario Pergolini porque yo estaba mucho más lejos que él en rating. Él dice que siempre fue número 1 pero los número 1 éramos los de FM Hit. Andá y buscá los rating de esa época pero dejalo, a él le gusta decir esas cosas", afirmó.

La declaración rápidamente generó repercusión, especialmente entre quienes recuerdan la fuerte disputa por las mediciones de audiencia que marcó buena parte de los años noventa.

Su mirada sobre el presente de Mario Pergolini

Más allá de las críticas vinculadas a los ratings, Daisy también destacó algunos cambios que observa en esta nueva etapa profesional del conductor.

"A mi me parece genial que se haya reinventado y que de alguna manera tenga otro feeling con las mujeres porque por primera vez está trabajando una mujer en su programa. Él mismo decía que no le gustaba trabajar con mujeres", expresó.

Luego profundizó sobre ese aspecto y recordó declaraciones que, según ella, Pergolini realizaba en el pasado.

"Yo me acuerdo que él decía eso. Que no le gustaba trabajar con mujeres porque llorábamos mucho. Si Mario ha querido reinventarse y ha evolucionado lo aplaudo, buenisimo. Lo veo con una nueva mentalidad", agregó.

La comparación con los grandes nombres de la televisión

Durante la entrevista, la locutora también habló sobre el desempeño televisivo de Pergolini y recordó quiénes dominaban la pantalla en aquellos años.

"Tendría que tomar un café con él para decirte si es igual o no al de los noventa. En la radio no fue primero y en tele tampoco, le ganaba Tinelli. ¿Qué te puedo decir? qué se yo, que le vaya bien", sostuvo.

La referencia a Marcelo Tinelli volvió a poner en discusión el impacto que tuvieron distintas figuras de la televisión argentina en una de las etapas más exitosas del medio.

El recuerdo de los viajes en tren y una relación que quedó en el pasado

Además de hablar sobre la actualidad del conductor, Daisy reveló cuál fue el único período en el que compartió momentos con él fuera del ámbito laboral.

"Yo en el único momento que hablábamos con Mario fue cuando él empezó a trabajar en la Rock and Pop y yo estudiaba en el ISER. Él tomaba el tren y lo compartíamos cuando él bajaba en Martínez y yo seguía a mi casa", recordó.

Según contó, aquella etapa quedó muy lejos en el tiempo y nunca volvieron a tener contacto.

"De esa época no lo he vuelto a ver. No creo que me invite a tomar un café Mario a esta altura. Y con respecto a ir a su programa estoy medio reacia a ir a los medios", concluyó.

Un regreso que volvió a despertar viejos debates

Las declaraciones de Daisy May Queen llegaron en medio de la expectativa que genera el regreso de Mario Pergolini a la televisión. Sus recuerdos sobre los años dorados de la radio, las diferencias sobre los ratings y las anécdotas compartidas durante sus comienzos reavivaron una discusión que sigue despertando interés décadas después.

Entre elogios, cuestionamientos y recuerdos, la locutora dejó en claro que su visión sobre aquella etapa permanece intacta y que, a pesar del paso del tiempo, todavía existen distintas lecturas sobre quiénes marcaron realmente una época en los medios argentinos.