Marta Fort abrió su corazón al recordar a Gustavo Martínez: "Me sentí muy mal porque..."

Aunque suele mantener un perfil bajo y resguardar gran parte de su vida privada, Marta Fort volvió a abrir su corazón en las redes sociales para compartir un mensaje cargado de emoción en una fecha muy especial: el cumpleaños de Gustavo Martínez.

La hija de Ricardo Fort utilizó su cuenta de Instagram para homenajear a quien fue su padrino y una figura fundamental en su vida, especialmente después de la muerte del empresario, cuando Gustavo quedó a cargo de su cuidado y del de su hermano Felipe.

El homenaje que emocionó a sus seguidores

A través de una historia, Marta publicó un video de un divertido momento que compartieron años atrás y acompañó las imágenes con una profunda reflexión sobre el dolor que todavía siente por su ausencia.

"Como muestro cuando me siento bien, también quiero mostrar cuando no lo estoy", escribió la joven al comenzar un mensaje que rápidamente conmovió a sus seguidores.

Luego explicó por qué la fecha tiene un significado tan especial para ella: "Entre ayer y hoy me sentí muy mal porque este no deja de ser un día de recuerdo y melancolía para mí, siendo la fecha de cumpleaños de una de las personas de mi crianza que tanto quise y querré".

Visiblemente movilizada por los recuerdos, Marta también destacó el vínculo de cariño que construyó con Martínez a lo largo de los años: "La persona con la que compartí tantas risas y tanto afecto", expresó la joven.

El recuerdo de los momentos más felices

Sobre el video que eligió para homenajearlo, Marta agregó: "Con este recuerdo gracioso de nosotros cuando yo tenía 15 años, se deja entrever un poquito de lo bien que la pasábamos antes de tu enfermedad".

Las imágenes reflejaron la complicidad y el cariño que compartían, dejando en evidencia la importancia que Gustavo tuvo en su vida y el vacío que dejó su partida.

Finalmente, Fort cerró su homenaje con una dedicatoria tan simple como conmovedora: "Feliz cumple a mi padrino Gustavo".

Además, explicó que decidió compartir el mensaje desde temprano para que la fecha no pasara desapercibida entre sus seres queridos: "Lo subo temprano para recordarle al resto de la familia el día que es", concluyó.

Marta Fort recordó con mucho dolor a Gustavo Martínez en el día en el que cumpliría años pic.twitter.com/Vvl0zibyQb — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) June 4, 2026

El papel clave que tuvo Gustavo Martínez en la familia Fort

Cabe recordar que Ricardo Fort firmó en 2013 un documento mediante el cual nombró a Gustavo Martínez tutor legal de sus hijos Marta y Felipe Fort. Desde entonces, el ex personal trainer asumió ese rol y acompañó a los jóvenes durante una etapa fundamental de sus vidas.

Tras la muerte del empresario, Gustavo se convirtió en uno de los principales pilares de la familia y mantuvo una estrecha relación con los hermanos.

El 16 de febrero de 2022, Martínez murió a los 62 años de manera trágica en el edificio de Belgrano donde convivía con los hijos de Ricardo Fort.

Un recuerdo que permanece vivo

Con este sentido homenaje, Marta Fort volvió a demostrar que el vínculo que construyó con Gustavo Martínez trascendió cualquier rol formal. A más de cuatro años de su partida, su recuerdo sigue presente en su vida cotidiana, marcado por el cariño, la gratitud y los momentos compartidos que atesora para siempre.