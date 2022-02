El personal trainer Gustavo Martínez (62) murió en la madrugada de este miércoles tras caer del piso 21 del departamento ubicado en la calle Sucre 1949, del barrio porteño de Belgrano.

El hombre de 62 años fue pareja del fallecido empresario y figura mediática Ricardo Fort. Una vez separados, se convirtió en su mano derecha y la persona de su mayor confianza.

Fort, uno de los dueños de la fábrica de chocolates más importante del país, perdió la vida el 25 de noviembre de 2013. “Yo quedo a cargo de Marta y Felipe, los hijos de Ricardo Fort”, dijo Martínez a la prensa ese día y aseguraba que sería el tutor legal de los mellizos de su ex pareja, quienes el próximo 24 de febrero cumplierán 18 años.

La familia del empresario estuvo de acuerdo. Por ese entonces, los hijos del millonario tenían 9 años y fue el personal trainer quien se encargó de darles la triste noticia del fallecimiento de su padre.

"Quiero que lo recuerden como un buen tipo, con sus defectos y errores. Entiendan que fue una persona generosa; siempre quiso ser artista, estaba orgulloso de lo que hacía. A mí me llenó de felicidad, me hizo tener una familia hermosa y con él compartí los mejores años de mi vida”, manifestó Martínez al evaluar la relación amorosa que habían mantenido.

A sus 30 años, Fort se puso de novio con el personal trainer. El vínculo de pareja se rompió a los seis años, cuando comenzó una armónica relación de amistad.

Martínez alentó al empresario en sus cuatro años de alta exposición mediática, cuando se mostró como cantante, actor, presentador de televisión y productor.

También lo apoyó cuando el ex Bailando comenzó a hacer las averiguaciones para subrogar un vientre en Los Ángeles, Estados Unidos, ya que en Argentina no está reglamentada esa práctica.

“Mi papá es Ricardo Fort y después tengo a Gustavo y a (la niñera) Marisa que nos cuidan. Otra persona no me interesa. No hace falta la genética para ser familia”, expresó en una oportunidad Marta Fort, al aludir a quienes consideraba su familia adoptiva.