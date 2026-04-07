Avellaneda: un hombre apuñaló a su pareja, hirió a su hija y se suicidó

Kevin Hernández, de 34 años, atacó a su pareja, Teresa Barboza, con un cuchillo, hirió a la hija menor de la mujer y luego se suicidó tras arrojarse desde un puente en Sarandí.

El hecho ocurrió en la intersección de Edison y el Acceso Sudeste, donde la víctima, de 32 años, relató que tras una discusión por celos el agresor la llevó bajo amenazas y le exigió su teléfono celular.

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Avellaneda-Lanús, que dispuso actuaciones por tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad, mientras se analizan cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del hecho.