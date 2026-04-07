Horror en Sarandí: un hombre apuñaló a su mujer, su hija se arrojó del auto para escapar y él se quitó la vida

Momentos de extrema tensión se vivieron en la localidad bonaerense de Sarandí, donde un hombre de 34 años atacó a su pareja con un cuchillo, hirió a la hija menor de la mujer y se quitó la vida tras arrojarse desde un puente.

El hecho ocurrió el pasado viernes en la intersección de Edison y el Acceso Sudeste, donde la víctima, Teresa Barboza, de 32 años, relató que tras una discusión por celos el agresor, Kevin Hernández, este la llevó bajo amenazas y le exigió su teléfono celular.

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Según pudo saber NA, ante la negativa, el hombre le provocó varias heridas punzantes en el cuello y la espalda dentro del vehículo en el que se trasladaban, un Chevrolet Corsa.

En ese contexto, B. I., la hija menor de la mujer, intervino para intentar detener el ataque y ambas lograron escapar del vehículo en movimiento, mientras el agresor huyó del lugar. Las dos víctimas fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas al Hospital Perón de Avellaneda, donde recibieron atención médica.

El hombre se tiró de un puente



Horas más tarde, las autoridades tomaron conocimiento de que un hombre se había arrojado desde un puente a la altura del kilómetro 5 del Acceso Sudeste, donde fue hallado sin vida, siendo identificado como el agresor.

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Avellaneda-Lanús, que dispuso actuaciones por tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad, mientras se analizan cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del hecho.

La víctima está internada en el Hospital Perón de Avellaneda (Redes).

En tanto, familiares de la víctima difundieron un mensaje en redes sociales en el que brindaron detalles del episodio y del estado de salud de ambas. En esa línea, la hermana señaló que la mujer permanece internada en terapia intensiva, mientras que la niña se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente tras recibir atención médica.

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