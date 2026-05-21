Un joven de 19 años fue apuñalado por el padrastro de su novia tras una fuerte discusión en Córdoba

Un grave episodio de violencia generó conmoción en la ciudad de Río Cuarto. Un joven de 19 años fue apuñalado con un cuchillo de carnicero por el padrastro de su novia tras una discusión. La víctima permanece internada en el Hospital San Antonio de Padua.

El hecho sucedió este fin de semana en la ciudad cordobesa luego de que el joven asistiera a una fiesta con su pareja, una adolescente menor de edad, en la localidad de Santa Catalina.

Según informaron fuentes del caso, tras el evento, la víctima acompañó a su novia hasta su vivienda, ubicada sobre calle Nahuel Huapi al 1800, en barrio Villa Dalcar.

Una vez en el domicilio se produjo una fuerte discusión entre el joven y el padrastro de la chica. En medio del conflicto, el hombre de 40 años tomó un cuchillo tipo carnicero y atacó a la víctima, provocándole una grave herida a la altura del abdomen.

Luego de ser apuñalado, el joven logró salir por sus propios medios de la vivienda y caminó varias cuadras hasta que desplomó sobre la calle Laguna Fría al 500. Unos vecinos de la zona se percataron de su estado y alertaron rápidamente a los servicios de emergencia.

La víctima fue asistida y posteriormente trasladada de urgencia al Hospital San Antonio de Padua, donde permanece internada. Según trascendió, el joven evoluciona favorablemente y su estado de salud es estable, aunque continúa bajo observación médica.

Mientras tanto, la Policía trabaja para localizar al agresor, quien huyó inmediatamente después del ataque. La investigación quedó a cargo de la Justicia provincial, que busca determinar cómo se originó el violento enfrentamiento y cuál fue la secuencia exacta de los hechos.