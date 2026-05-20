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Miércoles, 20 de mayo de 2026

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ESCALOFRIANTE

Video: delincuente robó un auto con una nena de cuatro años adentro

Ocurrió en la ciudad de Córdoba, cuando el propietario del vehículo descendió para descargar mercadería en un local. El asaltante está prófugo.

Gabriel Arias

Un escalofriante episodio tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, en donde un delincuente es buscado de manera intensa acusado de robar un auto con una menor adentro. Luego abandonó el vehículo para evitar ser detenido.

El hecho sucedió el martes por la noche cuando el propietario del rodado descendió para descargar mercadería en un local comercial ubicado sobre calle Mosconi al 400, dejando el auto Volkswagen Up rojo estacionado con la llave colocada y a su hija, de 4 años, dormida en el interior.

Al regresar, conforme a la información difundida por la agencia Noticias Argentinas, constató el faltante del vehículo, por lo que dio aviso de inmediato a la Policía.

A partir del alerta, efectivos montaron un operativo en el sector que permitió localizar el vehículo en el cruce de las calles Mariano Fragueiro y Mosconi, del barrio Panamericano). En el lugar también fue encontrada la menor, quien se hallaba en perfecto estado de salud.

Abandono del auto y escape

Según testimonios y el propio relevamiento de las cámaras de seguridad del 911, se determinó que el asaltante dejó abandonado el rodado sobre una avenida y se dio a la fuga por la calle Mosconi.

Finalmente, el procedimiento fue entregado en la Unidad Judicial N°16, mientras continúan las actuaciones correspondientes para identificar al autor del hecho.

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