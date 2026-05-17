¡VIDEO! Robaron en un maxikiosco a caballo y así quedaron filmados

Dos ladrones entraron a robar un maxiquiosco de Miramar a bordo de un caballo y quedaron registrados por las cámaras de seguridad del comercio.

El hecho registrado en un video ocurrió en el local ubicado en la esquina de las calles 21 y 36, sobre la continuación de la peatonal, en pleno centro de la ciudad.

Las imágenes muestran a los delincuentes actuar sin apuro: prendieron la luz del local para revisar qué llevarse y se retiraron con mercadería.

El material filmico comenzó a circular en redes sociales y acumuló cientos de comentarios en pocas horas.

Vecinos expresaron bronca y preocupación por la inseguridad. Además, surgieron denuncias sobre una posible reincidencia: según un vecino -cuya identidad no fue confirmada-, uno de los autores podría ser el mismo hombre que protagonizó un robo anterior en el predio de Punto Limpio. "Saben quién es y sigue afanando", escribió.

La bronca de los vecinos

Según informó 0223, las críticas apuntaron a la falta de presencia policial en la zona, sobre todo considerando que el robo ocurrió en pleno centro y los responsables aún no fueron identificados.

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