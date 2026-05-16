Golpe millonario: desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil

Juan Martín del Potro fue víctima de delincuentes que ingresaron a su vivienda, ubicada en Tandil, y concretaron un importante robo mientras no había nadie en el lugar.

El hecho salió a la luz durante la mañana del sábado y desde El Run Run del Espectáculo brindaron información exclusiva que generó una fuerte conmoción por la cantidad de objetos sustraídos y el enorme valor sentimental de muchos de ellos.

La dramática situación fue descubierta horas más tarde por Patricia Lucas, madre del ex tenista, quien al regresar al domicilio encontró importantes destrozos y numerosos faltantes.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, los ladrones habrían accedido a la propiedad tras romper uno de los ventanales de la casa. Una vez dentro, recorrieron distintos ambientes y revolvieron habitaciones enteras.

Frente a ese escenario, se realizó la denuncia policial y rápidamente se montó un operativo para intentar dar con los responsables. Además, el panelista y abogado de El Run Run del Espectáculo, Pablo Gómez de Oliveira, confirmó que la familia entregó a los investigadores la grabación completa de las cámaras de seguridad de la propiedad para avanzar con la causa.

Según el recuentó realizado por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, entre los elementos robados aparecen dinero en efectivo, relojes, joyas y distintos objetos personales. Sin embargo, una de las cuestiones que más impactó a la familia fue la desaparición de recuerdos históricos relacionados con la carrera deportiva del tandilense.

Entre los objetos preciados se encuentran trofeos, medallas, camisetas y raquetas pertenecientes al campeón del US Open 2009. Además, una alianza familiar que pertenecía a su padre y que tendría un enorme valor afectivo para el entorno cercano.

Por otro lado, Pablo Gómez de Oliveira sostuvo que una de las sospechas que manejan es que alguien del entorno o del barrio habría filtrado información sobre la ausencia de personas en la vivienda al momento del robo.

En exclusiva, El Run Run del Espectáculo reveló que los investigadores ya tendrían identificados a los presuntos delincuentes involucrados en el millonario robo ocurrido en la vivienda de Juan Martín del Potro.

Los investigadores también siguen de cerca el destino de los objetos deportivos robados, ya que muchos de ellos poseen un valor económico y simbólico extremadamente alto dentro del mundo del tenis.

Entre las principales hipótesis, creen que algunas pertenencias podrían intentar ser comercializadas en circuitos ilegales vinculados a coleccionistas privados o fanáticos dispuestos a pagar grandes sumas en el mercado negro.

Mientras tanto, la Policía continúa analizando cámaras de seguridad y realizando distintas pericias para intentar identificar a los autores del robo. Hasta el momento no hubo detenidos ni recuperación de los elementos sustraídos.