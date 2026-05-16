Robaron en la casa de Juan Martín del Potro y se llevaron dinero, trofeos, medallas y objetos de valor

El extenista Juan Martín del Potro fue víctima de un robo en su casa de Tandil, donde delincuentes ingresaron cuando la casa estaba vacía y se llevaron dinero en efectivo, trofeos, medallas, joyas y otros objetos de valor.

Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió este viernes en la vivienda ubicada en el barrio Don Bosco. Los ladrones habrían aprovechado que no había nadie en la propiedad para entrar tras romper una ventana.

La situación fue descubierta por Patricia Lucas, madre del exdeportista, cuando regresó a la casa y encontró signos de que habían ingresado por la fuerza. Inmediatamente realizó la denuncia ante las autoridades.

Del Potro, uno de los integrantes de la historia grande del tenis argentino.

Luego del aviso, efectivos policiales montaron un operativo de seguridad en la zona mientras personal especializado trabajaba dentro de la vivienda para realizar peritajes y tratar de identificar a los responsables del robo.

Según las primeras informaciones de medios locales como La Voz de Tandil, los delincuentes habrían llevado a cabo el robo "con tiempo", por lo que se estima que tenían la información previa no solo de que la propiedad estaría sola al momento de ingresar, sino de la ubicación de los objetos.

En este sentido, la información extraoficial indicaría que los delincuentes recorrieron todas las habitaciones y se llevaron objetos de alto valor, como raquetas, trofeos, medallas, recuerdos deportivos, joyas, relojes y hasta camisetas pertenecientes a Del Potro.

Hasta el momento no trascendió el valor total de los objetos sustraídos ni hubo detenidos vinculados al caso.