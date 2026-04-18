Juan Martín del Potro y su nueva vida tras el retiro: del dolor por las lesiones a su rol en Roland Garros

Juan Martín del Potro transita una nueva etapa en su vida a casi tres años de su retiro del tenis profesional, luego de una larga lucha contra las lesiones en su rodilla que lo obligaron a alejarse definitivamente del circuito. El tandilense, que supo ser uno de los grandes referentes del tenis mundial, hoy se mantiene vinculado al deporte como embajador del Roland-Garros Junior Series by Renault, un certamen que reúne a los mejores jugadores sub-17 de Latinoamérica.

En una reciente entrevista, Del Potro abrió su corazón y habló sobre lo difícil que fue aceptar el final de su carrera. "Fue duro entender que mi cuerpo ya no me iba a acompañar", reconoció, al tiempo que recordó el calvario que atravesó: llegó a pasar diez veces por el quirófano sin encontrar una solución definitiva para su rodilla. Su despedida oficial se dio en el Buenos Aires Lawn Tennis Club frente a Federico Delbonis, en una imagen que quedó marcada con su vincha colgada en la red.

Durante ese proceso, el impacto emocional también fue muy fuerte. Del Potro confesó que vivió momentos de tristeza al ver a jugadores de su generación continuar en actividad mientras él no lograba recuperarse. "Me preguntaba por qué yo no podía volver", expresó, reflejando la frustración que lo acompañó durante gran parte de su recuperación.

Uno de los puntos de inflexión en su historia fue su despedida junto a Novak Djokovic, quien viajó especialmente a la Argentina para compartir ese momento. "Salí de la cancha con alegría, no con dolor", aseguró Del Potro, destacando el rol clave del serbio en ese cierre emocional. También valoró el acompañamiento de figuras como Gabriela Sabatini y Gisela Dulko, quienes estuvieron presentes en uno de los días más importantes de su vida.

Ya más enfocado en el presente, el ex número tres del mundo comenzó a disfrutar nuevamente del tenis desde otro lugar. En los últimos meses se lo vio participando de entrenamientos y exhibiciones junto a Diego Schwartzman, quien compartió imágenes en su canal de YouTube, mostrando a un Del Potro más relajado y conectado con el deporte sin la presión de la competencia.

En paralelo, su rol como embajador del Roland-Garros Junior Series by Renault le permite seguir cerca de las nuevas generaciones. El certamen, que otorga plazas para el cuadro principal de Roland Garros, representa una oportunidad única para jóvenes talentos de la región. "Me veo reflejado en ellos, en la presión, en los miedos y en las oportunidades que tienen", explicó Del Potro, quien acompaña a los jugadores en una etapa clave de sus carreras.

Con el paso del tiempo, el argentino logró transformar el dolor en aprendizaje y hoy transita una etapa más liviana, reencontrándose con el tenis desde otro lugar y disfrutando del cariño que supo construir a lo largo de su carrera.