La China Suárez reconoció una crisis con Mauro Icardi y reveló cómo está su relación: "Una separación..."

Este miércoles Yanina Latorre reveló que Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi estarían separados después de que trascendiera que una joven habría coqueteado con el futbolista en un boliche. A pesar de que al principio solo parecían rumores, Gustavo Méndez aseguró que la ex "Casi Ángeles" reconoció estar atravesando una crisis con su pareja.

La versión de la conductora de "SQP" indicaba que la actriz dejó la llamada "Casa de los Sueños" en Nordelta tras una fuerte discusión relacionada con Ekaterina Ojeda. Según contó en su ciclo de América TV, el conflicto comenzó cuando la China habría revisado el celular del delantero del Galatasaray y encontrado mensajes en los que él le pedía a un tercero que lo pusiera en contacto con la joven. Esa situación habría derivado en una pelea que terminó con la actriz instalándose junto a sus hijos en su casa del country San Jorge.

Horas más tarde, Gustavo Méndez dio a conocer la versión que, según afirmó, recibió directamente de Suárez. En su streaming La Posta, sostuvo: "María Eugenia Chinas Suárez Ribeiro no está en la casa de los sueños, está en su casa de San Jorge porque tenía que hacer unas cosas en la casa".

Además, el periodista negó que la pareja haya puesto fin a la relación y explicó: "No están separados, sí discutieron, como tantas otras veces. Una cosa es una pelea, otra cosa es una separación. Separación es ‘Agarro mis cosas. Esto no va para más. Me voy a mi casa'. Eso lo que a mí me cuentan".

Ekaterina Ojeda sería la tercera en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez.

Por último, Méndez también rechazó otra de las versiones que circularon en las últimas horas. "Me desmienten totalmente que Mauro pidió el teléfono de esta caída del catre cartonera de Ekaterina", lanzó. De esa manera, aportó una mirada distinta sobre un conflicto que sigue generando repercusiones y mantiene a la pareja en el centro de la escena mediática.

Sin embargo, hasta el momento ni la China Suárez ni Mauro Icardi rompieron el silencio. La pareja todavía no confirmó si el episodio con Ekaterina realmente ocurrió ni cómo atraviesa hoy su relación.