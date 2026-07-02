Sofía Gonet negó haberse reconciliado con Homero Pettinato: "La chica del video..."

Sofía Gonet rompió el silencio y salió al cruce de los rumores que la volvían a vincular sentimentalmente con Homero Pettinato, su expareja con quien terminó la relación en medio de fuertes polémicas. Todo comenzó cuando circuló un video en el que se veía a una pareja caminando junta por la calle, y algunas versiones indicaron que se trataba de la influencer y el humorista, quien fue el primero en negarlo. Pero "La Reini" fue contundente al hablar con "Intrusos" y desmintió por completo la situación.

La influencer fue abordada por un movilero del programa de espectáculos y no dudó en pedir que no la feliciten por nada. "Es todo mentira, no me feliciten por nada por favor", arrancó diciendo, y luego procedió a explicar la confusión. "No soy yo la chica del video. Estaba volviendo de la Costa con todo mi equipo y miro el celular y me enteré de la misma manera que ustedes", aseguró, dejando en claro que la noticia la agarró por sorpresa mientras viajaba de regreso.

Gonet fue más allá y negó cualquier tipo de contacto con Pettinato. "No volví con nadie, con Homero no hablo hace mil años. No tengo idea, él estará haciendo su vida como yo", disparó, cerrando la puerta a cualquier especulación sobre un posible regreso. La influencer, fiel a su estilo ácido y divertido, también usó el humor para reforzar su desmentida. "La chica del video no soy yo, jamás saldría a la calle así de desarreglada y con ese brushing fatal", bromeó, en una clara referencia a la apariencia de la mujer que aparecía en las imágenes.

Luego, la ex pareja del humorista se animó a hablar de su situación sentimental actual y fue taxativa: "Es una etapa cerrada, con él la mejor, pero no volvería nunca más". Con estas palabras, Gonet dejó en claro que el capítulo con Pettinato quedó en el pasado y que no hay chances de un regreso.

La confusión se originó cuando desde Bondi mostraron imágenes recientes de Homero Pettinato junto a Sofía Gonet, lo que causó que resurgieran los rumores de reconciliación . Ante la repercusión, el móvil de Intrusos buscó al conductor en la puerta de Olga, donde trabaja, y su reacción también llamó la atención. Cuando le preguntaron por el video, Pettinato respondió desconcertado: "No, no creo, ese video debe ser del año pasado". Y cuando le consultaron si volvería con la influencer, contestó: "No sé, cortamos hace una banda, ni lo pienso".

Sin embargo, cuando le mostraron el video que compartió Pepe Ochoa, Homero cambió el tono y expresó: "¿Es de hoy el video? Qué raro, estoy vestido como ahora". Y sumó mientras se retiraba: "Es raro, yo repito mucho la ropa, eso es lo que pasa". Sus declaraciones dejaron un aire de misterio y alimentaron aún más las especulaciones, aunque la respuesta de Gonet fue terminante y no dejó lugar a dudas. La influencer, que siempre se caracterizó por ser frontal, cerró el tema con firmeza y dejó claro que su historia con Pettinato quedó atrás para siempre.