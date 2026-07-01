Murió a los 70 años Santiago Ríos, recordado actor de "Los Simuladores" y "Cha Cha Cha"

El mundo del espectáculo argentino está de luto. Este miércoles, la Asociación Argentina de Actores y Actrices comunicó que murió Santiago Ríos, un actor querido y respetado que supo ganarse un lugar en el corazón del público con participaciones inolvidables en "Los Simuladores", "Cha Cha Cha" y "Los Roldán" . El artista, nacido el 15 de octubre de 1955 en Paraná, Entre Ríos, tenía 70 años y dejó una extensa trayectoria que abarcó más de cuatro décadas de trabajo ininterrumpido en los escenarios, los sets de televisión y las salas de cine. Su partida deja un vacío enorme en la comunidad artística y en todos aquellos que disfrutaron de su versatilidad y entrega.

Santiago Ríos construyó una carrera sólida y diversa. Afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1995, se formó con maestros de la talla de Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet, quienes le transmitieron las bases de un oficio que luego él mismo enseñaría con pasión.

Su paso por la televisión fue prolífico. Integró los elencos de producciones que marcaron época, como "Tumberos", "Son amores", "Disputas", "Costumbres argentinas", "Los Roldán", "Los simuladores", "Panadería Los Felipe", "El show de Videomatch", "Los machos", "Amor en custodia", "Casados con hijos", "Palermo Hollywood", "Casi ángeles", "Patito Feo", "Cha Cha Cha", "Lalola", "Los exitosos Pells", "Graduados", "Sandro de América", "100 días para enamorarse" y "El mejor infarto de mi vida", entre muchas otras . Su capacidad para adaptarse a todo tipo de personajes lo convirtió en un actor de culto para varias generaciones.

En el cine, Ríos también dejó su sello en películas como "1978", "Tiro de gracia", "Amor a mares", "La boleta", "El abismo... todavía estamos", "Lucky Luke", "Un hijo genial", "La furia" y "Corazón iluminado" . Sin embargo, fue en el teatro donde encontró su espacio más íntimo y creativo.

Actuó en las principales salas del circuito oficial, comercial e independiente, bajo la dirección de referentes como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari . Obras como "Los Locos Addams", "No hay que llorar", "Rey Lear", "Diario de un loco", "Filomena Marturano" y "Extraña pareja" forman parte de su legado escénico.

Además de su labor como intérprete, Santiago Ríos fue un docente vocacional. Durante años, se desempeñó como profesor de teatro extracurricular en la Universidad Nacional de Tres de Febrero y dictó seminarios por todo el país, transmitiendo su experiencia a nuevas camadas de actores y actrices.

Su compromiso con la formación artística fue tan reconocido como su trabajo en los escenarios. Su legado perdura en la memoria de sus colegas, alumnos y espectadores, que lo recordarán siempre como un artista integral y un ejemplo de dedicación al oficio.