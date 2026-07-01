Ian Lucas abandona "Por el mundo mundial" en medio de rumores de una fuerte interna con Marley: "Le cayó..."

En medio de un gran presente personal, tras blanquear su romance con Renata Mónaco, Ian Lucas volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez no fue por su vida sentimental, sino porque se conoció que dejará "Por el mundo mundial", el exitoso ciclo que Marley conduce desde Estados Unidos en el marco del Mundial 2026. La noticia despertó rápidamente versiones sobre una supuesta interna entre ambos.

Las especulaciones crecieron en las últimas horas, aunque desde "SQP" (Améric TV) aseguraron que la salida del influencer ya estaba prevista desde antes del comienzo de la cobertura. Según explicó Pía Shaw, Ian asumirá un compromiso laboral que tenía acordado con anticipación en Turquía, relacionado con la Fórmula 1 y otros proyectos profesionales. "Deja el mundial se despide de Por el Mundo, no fue porque no rindió sino por un compromiso laboral pautado", sostuvo la periodista.

Con su partida, la producción del programa ya definió quién ocupará su lugar. Momi Giardina fue convocada para sumarse al equipo que encabeza Marley y acompañarlo durante la cobertura del certamen. De acuerdo con Shaw, la incorporación estaba resuelta y el cambio se concretará tras la despedida del creador de contenidos.

Pese a esas explicaciones, las versiones de un conflicto no tardaron en instalarse. Incluso, Yanina Latorre puso en duda la versión oficial y disparó: "Desconfío. No le chupes las medias a Telefe, le cayó un laburito mejor y abandona el Mundial". A pesar de que desde el programa insistieron en que la decisión ya estaba organizada y descartaron cualquier pelea con el conductor, los rumores también encontraron sustento en un episodio ocurrido semanas atrás.

Momi Giardina acompañará a Marley en "Por el mundo Mundial". (Foto: Instagram/ @marley_ok).

Durante una entrevista en Luzu TV junto a Flor Peña, Marley reveló sin querer un dato que Ian Lucas aparentemente quería mantener en privado sobre su vida amorosa. "Ian se está recuperando, está con la novia. Uy no, eso no lo tenía que decir, era un secreto, se me escapó", comentó entre risas. Aquella situación generó comentarios en redes sociales y ahora volvió a cobrar fuerza tras conocerse la salida del influencer del ciclo.