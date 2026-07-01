Carlos Casella fue operado de urgencia: cómo se encuentra

La noticia sobre la salud de Carlos Casella sacudió el ambiente teatral porteño y encendió las alarmas entre sus seguidores y colegas. El actor, cantante y referente de la escena alternativa tuvo que ser intervenido de urgencia en el Hospital Italiano. Esta situación obligó a reprogramar "BOÎTE", la obra que iba a estrenar junto a Griselda Siciliani en La Trastienda. Si bien el parte médico transmite tranquilidad, el artista deberá guardar reposo estricto durante las próximas semanas para garantizar su completa recuperación.

La noticia corrió rápido y generó una ola de mensajes de aliento. El parte oficial indicó que Casella se encuentra de muy buen ánimo y que evoluciona de manera positiva tras ser intervenido por una apendecitis aguda. La recomendación médica fue clara: reposo absoluto para asegurar su bienestar y un regreso pleno a la actividad artística. La producción del espectáculo, que originalmente iba a estrenarse en junio, anunció que el nuevo día de estreno será el jueves 30 de julio en el tradicional recinto de la calle Balcarce. Serán 15 funciones exclusivas, de jueves a sábados, y las entradas se pueden adquirir a través de Passline o en la boletería del teatro.

Griselda Siciliani, su compañera de escenario y gran amiga, utilizó su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad al público. A través de tres videos, la actriz contó cómo vive el momento: "Carlitos está muy bien, ya fue operado y se está recuperando. Los médicos le indicaron reposo para que no haga ningún tipo de esfuerzo y por eso tuvimos que reprogramar las funciones" . La actriz también agradeció al público por comprender la situación y por mantener el entusiasmo por el espectáculo.

Lo que más llamó la atención fue la anécdota que reveló Siciliani sobre la entrega de su colega. "El último día antes que lo operen estuvo todo el día ensayando aun teniendo una apendicitis aguda", contó, destacando el profesionalismo de Casella . Este gesto muestra la dedicación del artista, que priorizó el trabajo hasta el último minuto antes de someterse a la intervención quirúrgica. La noticia de la reprogramación no hizo más que reafirmar el cariño y el respeto que el ambiente teatral le tiene a Casella, un referente que construyó una carrera única desde el under hasta la escena nacional.

El episodio de salud de Casella invita a repasar su extensa trayectoria. El artista tuvo un recorrido singular que fue desde los años under con el grupo El Descueve hasta consolidarse como una figura central de la escena nacional. Siempre recordó el apoyo de su familia para explorar sus inquietudes artísticas desde chico, y ese impulso lo llevó a desarrollar una vocación que lo mantiene vigente después de décadas.

Su vínculo artístico con Siciliani, con quien ya compartió espectáculos como "Estás que te pelas", "Sputza" y "Pura Sangre", es una garantía de calidad para este nuevo proyecto que el público espera con ansias . Mientras el actor se recupera, las funciones de "BOÎTE" ya tienen nueva fecha y la expectativa sigue intacta.