Brian Sarmiento y Danelik se quieren casar, pero con la bendición de "Gran Hermano": "Entrar en un 'Congelados'..."

La historia de amor de Danelik y Brian Sarmiento sorprendió a todos desde el comienzo en la casa de "Gran Hermano Generación Dorada". El exfutbolista y la influencer, que hace poco se hizo un retoque estético, se conocieron en el reality, y, una vez que los dos fueron eliminados y sin posibilidad de regresar a jugar, decidieron convivir. Pero pronto darán otro paso importante, y para ello, quieren la bendición y el festejo dentro del programa que sembró la semilla del amor.

La pareja, que ya cumplió tres meses de romance, se mudó hace pocos días a un departamento en el barrio porteño de Belgrano . Pero la convivencia no fue el único anuncio que revolucionó a sus seguidores. Danelik utilizó su cuenta de X para lanzar una propuesta que nadie esperaba. La influencer tucumana fue directa: "Nos encantaría casarnos dentro de la casa con Brian, entrar en un Congelados, que nos case el Ari y salir" . El mensaje incluía un arrobamiento directo a Santiago del Moro para que el pedido llegara a quien tiene la última palabra.

Nos encantaría casarnos dentro de la casa con Brian, entrar en un congelados, que nos case el ari y salir!%uD83E%uDD79%uD83E%uDE77 @SANTIAGODELMORO pensalo%uD83E%uDE77 #granhermano — Danelik %uD83D%uDC8B (@DanelikstarOK) June 30, 2026

La idea de Danelik no es improvisada. La influencer imaginó que la ceremonia se desarrolle durante la clásica dinámica de "Congelados", ese momento del programa donde los participantes deben quedarse inmóviles mientras reciben visitas sorpresa. Además, propuso que Ariel "Big Ari" Ansaldo, uno de los exjugadores más queridos de la historia del reality, sea el encargado de oficiar el casamiento. El pedido, lejos de ser descabellado, tiene un antecedente concreto que alimenta la ilusión de la pareja.

En la edición anterior de "Gran Hermano", Big Ari ya ofició una boda simbólica. Fue cuando Brian Alberto se casó con su pareja de toda la vida, Luciana Monge, en una ceremonia que se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la temporada.

Los hijos de la pareja llevaron los anillos y esparcieron pétalos de rosas, mientras los participantes observaban desde el SUM sin poder interactuar. Ese casamiento también nació en un "Congelados", cuando Luciana sorprendió a Brian con una propuesta de matrimonio dentro de la casa. El participante rompió las reglas al gritar y llorar de emoción, lo que le valió una sanción. Después, la producción organizó la boda soñada .

La mudanza de Danelik y Sarmiento, que ocurrió el fin de semana pasado, fue el puntapié para este nuevo sueño . La influencer compartió un video recorriendo el departamento, todavía con valijas y bolsas, y dijo emocionada: "Nos mudamos juntos, al fin conseguimos un alquiler. Este es nuestro primer paso". Sarmiento, más escueto pero igual de contento, agregó: "Por ahora estamos acá y, la verdad, yo estoy contento". En las imágenes se vio un living con televisor y sillón cama, un comedor con mesa blanca y una cocina separada por una barra, donde el exfutbolista ya anticipó: "Acá se van a comer altos asadazos".

La historia entre Danelik y Sarmiento nació a fines de febrero, cuando ambos ingresaron juntos a la casa del reality. Durante las primeras semanas convivieron como compañeros, pero para abril ya hubo besos que confirmaron que la relación había tomado otro rumbo.

En su cuenta de X, Danelik expresó lo que siente por él: "La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamore. Dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él y aquí, en el afuera, amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día". Por ahora, la producción del programa no respondió de manera oficial, pero los fanáticos de la pareja ya llenaron las redes de mensajes de apoyo. El sueño de casarse dentro de la casa más famosa del país, aunque parezca una locura, ya tiene un precedente que demuestra que en "Gran Hermano" todo es posible.