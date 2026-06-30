Julieta Poggio se muere por entrar a "MasterChef Celebrity" y ya reordena su agenda

Telefe no para. Mientras "Gran Hermano" todavía tiene mucho por jugar en pantalla y la producción del regreso de "Popstars" avanza en paralelo, el canal ya comenzó a mover todas las fichas para la nueva temporada de "MasterChef Celebrity", que sigue en búsqueda de reemplazos para el jurado. En medio de ese hervidero de proyectos, hay un nombre que se repite con fuerza en los pasillos de la productora: Julieta Poggio.

La ex participante del reality más famoso del país está ansiosa por sumarse a las cocinas del certamen que conduce Wanda Nara, y según pudo saber este medio, ya empezó a reordenar su agenda laboral para estar disponible cuando las grabaciones arranquen, algo que se espera para fin del tercer trimestre del año, probablemente en septiembre.

Información de La Pavada de Diario Crónica indica que Diego Guebel, el productor ejecutivo, tiene la cabeza a full con las producciones locales y las que maneja en el exterior, como Brasil y España. De cara a "Pergolini", el programa seguirá hasta fin de año, al igual que "Ahora Caigo" con Darío Barassi, que ya tiene asegurada su continuidad. Pero el foco de atención está puesto en la preproducción de "MasterChef Celebrity", donde están armando una lista con 60 nombres de famosos que podrían competir.

Entre ese amplio abanico de convocados, hay dos figuras que, según cuentan, se mueren por estar: Lizy Tagliani, que ya manifestó su deseo público de participar, y la propia Juli Poggio, que ve en este desafío una oportunidad ideal para seguir creciendo en los medios.

Poggio, que saltó a la fama por su paso por "Gran Hermano", viene mostrando una carrera en ascenso como influencer y figura televisiva. En entrevistas recientes, no ocultó su entusiasmo cuando le preguntaron por la convocatoria: "Es verdad que me convocaron para MasterChef, hay que ver porque falta un montón", dijo, pero dejó entrever que la idea le encanta: "Pienso que puede haber clips muy divertidos, que me podría divertir mucho e incendiar las cocinas", aseguró.

La producción del canal busca personajes fuertes y excéntricos que den rating, y la espontaneidad de Juli encaja perfecto en ese perfil. Si bien todavía no hay nada firmado, en Telefe confían en que su participación podría ser un gran gancho para la audiencia joven.

Mientras tanto, el rompecabezas de "MasterChef Celebrity" no se detiene. Más allá de los participantes, la producción también continúa buscando reemplazos para los jurados, ya que Donato De Santis confirmó su salida de la edición pasada y la continuidad de Germán Martitegui todavía no está cerrada.

El único nombre seguro hasta ahora es el de Damián Betular. El canal ya comenzó un casting de chefs importantes, con nombres como Maru Botana, Mauricio Asta, Dolli Irigoyen y Christophe Krywonis, que competirán por un lugar en el estrado. Todos estos movimientos, sumados a la fiebre de Juli Poggio por entrar, indican que la nueva temporada del reality gastronómico promete ser un éxito de rating.



