El pedido de disculpas de Marcela Tauro tras la polémica por sus dichos sobre los abusos intrafamiliares: "Fue un horror..."

En las últimas horas, Marcela Tauro quedó en el centro del escándalo tras las fuertes declaraciones que realizó sobre los abusos intrafamiliares. Sus palabras generaron un inmediato repudio en las redes sociales y despertaron una ola de críticas por parte de los usuarios. Frente a esa situación, la histórica periodista aprovechó su participación en "Intrusos" para pedir disculpas públicamente por lo ocurrido.

La polémica comenzó durante su participación este martes en "El club del Moro", el ciclo radial de La 100. Mientras debatían sobre las colonizaciones, la conquista de América y las guerras, la conductora de "Infama" intentó desarrollar una reflexión y terminó utilizando un ejemplo que generó un profundo malestar. "¿Cuántas familias, padres, han violado a sus hijos? No hay que perdonarlos, hay que honrarlos, porque si no no te va bien en la vida", sostuvo.

La frase provocó un incómodo silencio en el estudio y sus compañeros le pidieron que aclarara sus dichos. Sin embargo, la periodista insistió con su postura y continuó desarrollando la idea, lo que aumentó todavía más la repercusión una vez que el fragmento comenzó a circular en redes sociales.

Después de que el video se viralizara y recibiera cientos de cuestionamientos, Tauro eligió el programa "Intrusos" para realizar un descargo. "Estábamos hablando hoy en la radio con Santiago del Moro y se viralizó algo que yo dije que fue un horror y obviamente quise decir lo contrario. Cuando lo escuché fue aún peor porque querés por ahí decir una cosa y decís otra y no está bien lo que dije", explicó.

Luego remarcó el motivo por el que decidió hacerlo frente a las cámaras: "Me parece que lo mejor es dar la cara porque me conocen hace 40 años y quiero pedir disculpas, es un horror lo que dije y salió al aire". Además, expresó: "No pienso eso obviamente, no quiero ni repetir la palabra porque me hace mal y sobre todo a las mujeres y hombres que han pasado por esa situación les quiero pedir disculpas, porque sé el dolor que les removí otra vez".

Visiblemente emocionada, la panelista volvió a asumir la responsabilidad por sus palabras y dejó un último mensaje. "Soy muy transparente, me equivoqué y pido disculpas. Quise hacerlo en cámara porque acá se transmite con los ojos y los gestos lo que yo quiero decir, que es pedir perdón. Reparo en todo, busqué sanar también para que mi hijo no heredara cosas que la madre trae", manifestó.

Marcela Tauro pidió disculpas tras sus polémicos dichos. (Foto: Captura América TV).

Tras escucharla, Rodrigo Lussich respaldó el gesto de reconocer el error y destacó la importancia de reparar el daño causado. "Sos historia de Intrusos, nos pareció un horror por supuesto y nos parecía lo más sano que tengas el espacio para mirar a la cara a la gente y ofrecer las disculpas. Cuando uno se equivoca tiene que reparar lo más rápido posible", concluyó el conductor.