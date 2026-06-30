La muerte de Ernestina Pais: "El divorcio del año" ya tendría definida a la actriz que ocupará su lugar

Con el paso de los días, las despedidas a Ernestina Pais no cesan y la investigación policial continúa para conocer más detalles del accidente que terminó con su vida. En ese contexto, también comenzaron a definirse cuestiones vinculadas a sus compromisos laborales. Así las cosas, se conoció qué sucederá con "El divorcio del año", la obra de José María Muscari en la que trabajaba la actriz, y quién sería la encargada de ocupar su lugar cuando el espectáculo retome las funciones.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, por el momento la producción decidió suspender las funciones previstas para este fin de semana como una muestra de respeto por el difícil momento que atraviesa todo el equipo. Mientras el elenco y los productores acompañan a la familia de Ernestina, también evalúan cómo continuará la gira que ya tenía presentaciones programadas en distintas ciudades del país y en Uruguay.

En ese escenario, la actriz María Laura Espínola aparece como la principal candidata para asumir el papel de Ernestina Pais. La intérprete ya estaba contratada para realizar reemplazos dentro de la producción, por lo que conoce el espectáculo y podría incorporarse cuando la gira vuelva a ponerse en marcha. De todos modos, la decisión definitiva se tomará en los próximos días, una vez que el equipo considere oportuno retomar la actividad.

La continuidad de "El divorcio del año" contempla funciones en Tandil, Olavarría, Mar del Plata y también en Montevideo, compromisos que la producción busca sostener respetando los tiempos del elenco tras el duro golpe que significó la pérdida de una de sus integrantes. Mientras tanto, las muestras de cariño hacia Ernestina Pais siguen multiplicándose en el ambiente artístico, donde compañeros y amigos la recuerdan por su trayectoria, su calidez y el compromiso que demostraba en cada uno de sus proyectos.