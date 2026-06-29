Moria Casán se quebró al hablar de la muerte de Ernestina Pais y reveló la charla que tuvo con su hijo: "Qué dolor..."

A pocas horas del último adiós a Ernestina Pais y mientras avanza la investigación del accidente que terminó con su vida, las despedidas y homenajes de colegas y figuras del espectáculo continúan multiplicándose. Después de las palabras de Mario Pergolini, Moria Casán se mostró profundamente conmovida por la muerte de la periodista y reveló la conversación que mantuvo con su hijo, Benicio.

Este lunes, al comenzar la emisión de "La Mañana con Moria", "La One" expresó el dolor que le provocó la noticia y le dedicó un sentido mensaje a quien fuera su colega. "Estamos atravesados por el dolor. Es una cosa muy fuerte que ha pasado. Se ha despedido de este mundo. Ha partido ya nuestra querida Ernestina Pais", manifestó con la voz quebrada.

Luego, Casán envió sus condolencias a los familiares de la conductora y sorprendió al contar que había recibido un mensaje del hijo de Ernestina poco después del entierro. "Un beso a toda su familia, a su hermana, a su madre, a su hijo Benicio. Querido Benicio, que tuvo la amabilidad de mandarme un videíto ayer", comentó.

Con visible emoción, Moria recordó el contenido de ese intercambio con el joven de 22 años. "Venía de enterrar a la madre y abro el celular y me encuentro con algo que decía: ‘Moria, mirá, yo soy muy apegado al barrio. Y vos sos de Parque Leloir, que también era el Indio Solari que partió'. Y me dice: ‘Qué año raro este'", relató.

La One destacó la fortaleza con la que Benicio eligió recordar a su mamá en medio del dolor. "Bueno, pero recordaba a su madre con alegría y que había estado con cierta alegría. Es cierto, es un chico de 22 años y, bueno, quiero recordar a la madre lo mejor", sostuvo.

El momento más conmovedor llegó cuando en el programa comenzaron a emitir imágenes del entierro de Ernestina Pais en el Cementerio de la Chacarita. Al verlas, Casán no pudo ocultar su angustia y cerró con una frase cargada de tristeza: "Acá estamos viendo imágenes de ayer, cuando todo terminaba. Estaba en la Chacarita, acá es donde se despide el resto. Ahí termina un ser humano... Ernestina Pais. Ay, Dios mío, qué dolor".