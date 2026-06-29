La muerte de Ernestina Pais: peritarán su celular para determinar si lo usaba al momento del accidente

Con el paso de las horas avanzan las investigaciones para conocer detalles sobre la muerte de Ernestina Pais, luego de que el auto que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en San Isidro. Después de que trascendiera el informe preliminar de la autopsia, se conoció que la Justicia analizará el teléfono celular de la periodista para determinar si lo utilizaba al momento del accidente.

El iPhone de la conductora fue secuestrado por la Policía Bonaerense dentro del Honda City y será sometido a una pericia en un laboratorio de la Procuración bonaerense. El objetivo es establecer si el dispositivo estaba en uso cuando Pais cruzó las vías, alrededor de las 19.24 del viernes. Según trascendió, el análisis podría presentar dificultades debido a las medidas de seguridad que poseen algunos modelos, por lo que los investigadores esperan contar con la colaboración de algún familiar que conozca la clave de acceso.

En paralelo, el expediente cambió de fiscal tras el velatorio de la conductora. María Paula Hertrig, quien estuvo a cargo de la causa durante las primeras horas posteriores al hecho, cedió la investigación a su colega Carolina Asprella. Mientras tanto, también continúa la pericia accidentológica sobre el Honda City, que permanece secuestrado en la Comisaría 2ª de San Isidro, para determinar si el vehículo presentaba alguna falla mecánica al momento del impacto.

Los investigadores también analizan las imágenes de las cámaras de seguridad del cruce ferroviario. La grabación mostraría que Ernestina atravesó las vías con las barreras bajas, una maniobra que otro automovilista también habría intentado realizar segundos antes. Además, se esperan los resultados de los estudios toxicológicos practicados durante la autopsia. De acuerdo con fuentes oficiales, dentro del vehículo no se hallaron bebidas alcohólicas.

El auto de Ernestina Pais tras el accidente.

Otro dato que surgió durante la investigación es que la conductora tenía la licencia de conducir inhabilitada desde abril, luego de haberse negado a realizar un control de alcoholemia tras un choque ocurrido en marzo en Vicente López. Todos estos elementos serán incorporados al expediente para intentar reconstruir con precisión qué ocurrió en los instantes previos a la tragedia que terminó con la vida de Ernestina Pais.